Tra burattini, pettegole e amarcord dei Pooh, il weekend a Varese

Un recital di Dodi Battaglia, una pièce teatrale che racconta in maniera dolceamara i meccanismi velenosi dei piccoli paesi, i burattini in arrivo al MIV e le visite guidate a palazzo e al Sacro Monte: sono solo alcuni degli appuntamenti del ricco fine settimana di Varese. Ecco il programma

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

venerdì 3 febbraio

Dodi Battaglia | Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

FENOMENOLOGIA DI UNA PETTEGOLA

Siede la terra

ore 21.00

Spazio Yak

Piramide in P.zza De Salvo – Bustecche

“Siede la terra” è uno spettacolo corrosivo e sorprendente sui meccanismi velenosi dei piccoli paesi, sul violento maschilismo e razzismo che li guida ma soprattutto su chi conduce la narrazione di un luogo e dunque su chi ne detiene il potere.

A incarnare questa figura è Clarice, l’impietosa pettegola dell’immaginario paese di Sciazzusazzu di Sopra, talmente abile nel manipolare le notizie da riuscire a salvare sua figlia Teresa da tutte le – fondate – dicerie che girano sul suo conto.

Info e prezzi: www.karakorumteatro.it

sabato 4 febbraio

LA FORZA DEL COLORE

Visite guidate

ore 15.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Incontro introduttivo

CONFERENZA D’APERTURA e ASSEMBLEA DEI SOCI

Info: www.immagina.varese.it

Vetri aperti alla IV Cappella

ore 15.00 visita per bambini e famiglie

ore 16.00 tutte le età

Sacro Monte

In occasione della festa della Candelora si terranno due visite guidate speciali:

verranno aperti i vetri della IV Cappella, dedicata alla presentazione di Gesù al

tempio, prima ai più piccoli e poi alle persone di ogni età. Non lasciatevi

scappare questa occasione unica per vedere le statue di Francesco Silva senza

impedimenti visivi.

Info: info@sacromontedivarese.it | 366 4774873 | 328 8377206 |

www.sacromontedivarese.it

domenica 5 febbraio

Burattini in città 2023

I burattini tornano a Varese

ore 10.30

MIV – Multisala Impero Varese

Via Giuseppe Bernascone, 13

La vendetta della strega Morgana

I Burattini di Mattia – Bologna

Ingresso: posto unico € 8

Prevendite: MIV – da lunedì a venerdì dalle 17 alle 22

sabato e domenica dalle 15 alle 22

Info: 0332 284004 | www.multisalaimpero.com

INVITO A PALAZZO

dalle ore 15.00 alle 18.00

Palazzo Estense

Via Sacco, 5

Apertura straordinaria del Palazzo Estense per consentire al pubblico la visita

autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese.

Durata percorso audiovisivo a tappe: 30 min.

Partenza: Salone Estense, sotto il portico – lato Anagrafe.

Partecipazione libera

Info: turismo@comune.varese.it | +39 335 7617514