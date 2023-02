In funzione il semaforo “intelligente” lungo la Statale a Barasso

Il sindaco di Barasso Lorenzo di Renzo ha annunciato la fine dei lavori di sistemazione dell’impianto semaforico lungo la Statale. Un’opera attesa dai tantissimi automobilisti incolonnati ogni giorno a causa dei tempi di attesa saltati completamente in seguito al temporale dell’estate scorsa e al fulmine che aveva colpito la centralina.

L’intervento di sistemazione, costato 47.000 euro, ripristina il sistema “intelligente” che regola il transito tra le Viale Roma, Piazza San Martino, Piazza San Nicone, Via Castello, Via Comolli, Via Cassini.

È dotato di radar per rilevare le presenze delle auto sulle strade laterali così da favorire il più possibile il traffico lungo l’arteria principale . Sono stati reintrodotti gli attraversamenti pedonali a chiamata per i pedoni mentre è stato previsto anche un sistema acustico per l’attraversamento per i non vedenti nel segno di una sempre maggiore sicurezza ed attenzione