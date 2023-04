Arrivano i servizi al Parco di Città di Cassano Magnago

Al Parco di Città di Cassano Magnago, il nuovo parco urbano, arrivano i servizi igienici. «Questa mattina sono iniziati i lavori di predisposizione di un nuovo bagno prefabbricato» spiega il sindaco Pietro Ottaviani.

Si tratta di «una struttura scatolare monoblocco monolitica, con pareti laterali e solette prefabbricate, in cemento armato vibrato con finitura esterna in ceramica (finto legno)»: «Progettato per garantire massimo comfort d’uso e tenendo conto delle esigenze di pulizia e disinfezione automatica della toilette. Tutti gli accessori sono stati progettati senza spigoli vivi o fughe dove si può accumulare lo sporco». L’opera è costata circa 35 mila euro.

«Naturalmente ringrazio i nostri tecnici dell’ufficio Lavori pubblici, che hanno redatto il progetto e seguito tutto l’iter burocratico» conclude il sindaco.

Il nuovo Parco di Città è stato inaugurato nel 2022, frutto dell’acquisizione di terreni grazie a compensazioni di Pedemontana Lombarda: si estende per 110mila metri quadri nella zona Ovest della città ed è stato pensato non solo come spazio verde ma anche come collegamento tra diverse parti della città e anche con la periferia di Cedrate di Gallarate.