Esordi agonistici per il settore giovanile bederese

Sui campi di Brezzo di Bedero, per il settore nord, e di Vergiate, per il settore sud, è in pieno svolgimento una gara regionale a livello individuale, aperta alle quattro categorie che caratterizzano la specialità raffa, dalla più elevata – la A – alla meno esperta – la D – che è riservata ai giocatori alle prime esperienze ed è particolarmente interessante che ci sia un’eliminatoria riservata proprio a loro.

Che cosa la rende così significativa? Non è nulla di diverso da molte altre competizioni di pari impostazione, quindi dove si scova l’insolito?

L’insolito è insito nell’esordio a livello individuale di due giovanissime ragazze bederesi, che per la prima volta scendono in campo nell’individuale, non nella categoria femminile, bensì in quella libera, dato che nello sport delle bocce per tutti questa eventualità è percorribile.

Le previsioni sono naturalmente pessimistiche, Laura è cartellinata come senior, Paola è junior e fra gli avversari compare un certo Parietti della Crevese che ha già ottenuto alcune vittorie lo scorso anno – fra l’altro cosa ci fa ancora in D? – e nella gara di Cuvio del 27 aprile arriva nei primi 16, eliminato negli ottavi da Biancotto Daniele, ex-campione italiano allievi in terna.

Laura incoccia proprio in Parietti, ma non sembra particolarmente emozionata per l’esordio e per l’avversario, se la gioca, conquista alcuni punti, è anche sfortunata allorché colpisce un pallino molto difficile perché mezzo nascosto e la sua boccia schizza a destra e il perfido boccino a sinistra, facilitando il compito del Crevese. Poi si lascia vincere dalla tensione e cede all’esperto e smaliziato avversario l’incontro.

Paola incrocia Martinoli del Monte Nudo, altro giocatore con una certa esperienza: lo guarda con aria decisa e dall’alto dei suoi sedici anni comincia a inanellare punti su punti, portandosi sul 6-0 a suo favore, poi si chiede: ”Ma cosa sto facendo? Lo sto veramente mandando a casa? Sta a vedere che questo qui si offende e non ci dorme per una settimana!” Per cui allenta la presa, si fa rimontare, lotta comunque fino alla fine, soccombendo per 12-9, ma avendo la soddisfazione di avergli fatto prendere un cospicuo spavento.

Si conclude così l’esordio delle due allieve della Pilae Primaria Schola, scuola bocce completamente fuori dagli schemi federali, quindi ignorata, ma capace di sfornare due giocatrici grintose e in possesso di fondamentali di tutto rispetto, in grado dopo solo un anno di apprendistato di confrontarsi senza sfigurare con atleti di gran lunga più collaudati: chissà se a qualcuno può suggerire qualcosa sui sistemi utilizzati per suscitare vocazioni?

Intanto nel campionato di serie A, Possaccio durante il girone di ritorno viaggia a punteggio pieno e si appende alla cintura un altro prezioso scalpo, quello della Caccialanza, che nello scontro diretto per il terzo posto è sconfitta fra le mura casalinghe, consentendo ai lacustri di staccarli di sei punti e di sfiorare l’aggancio a Treviso che ha impattato con Vigasio l’incontro clou della giornata.

Il 13 maggio, nella tredicesima giornata, tutte le prime in trasferta, con Possaccio a Roma in casa della Flaminio, in forte ascesa tanto d’aver agganciato al sesto posto i napoletani della Kennedy: staremo a vedere tra due compagini lanciate chi riuscirà a prevalere per porre opzioni sempre più ambiziose al proprio cammino.

PILLOLE DI BOCCE

27 aprile – Cuviese – finale serale regionale individuale ABCD

1) Chiappella Massimiliano – Possaccio (VCO

2) Barilani Walter – Cuviese (VA)

3) Biancotto Daniele – Cuviese (VA)

4) Perego Giorgio – Cadoraghese (CO)

29 aprile – Campionato Italiano Serie A – 12a giornata

Giorgione3Villese (TV) – Vigasio (VR) 4-4

Caccialanza (MI) – Possaccio (VCO) 3-5

TME88 (LO) – Mosciano (TE) 4-4

Classifica

Vigasio (VR) 28 – Giorgione3Villese (TV) 24 – Possaccio (VCO) 23 – Caccialanza (MI) 17 – TME88 (LO) 16 – Kennedy (NA), Flaminio (RM) 15 – Boville (RM) 13 – Mosciano (TE) 12 – CoferMetal (AN) 6.

29 aprile – Campionato di Promozione – 6° giornata

2a categoria – girone 3

Monvallese – Bottinelli Vergiatese non pervenuto

Ternatese – Bederese non pervenuto

Malnatese – Basso Verbano posticipata al 06/5

Classifica – Malnatese 13 – Ternatese 12 – Monvallese 10 – Basso Verbano, Bederese, Bottinelli Vergiatese 3.

3a categoria – girone 2

Corona Ferrea (MB) – Oliveri (MI) non pervenuto

Stella (VA) – Nervianese (MI) non pervenuto

Classifica – Oliveri (MI) 10 – Corona Ferrea (MB), Nervianese (MI) 9 – Stella (VA) 1

3a categoria – girone 4

Bederese – Renese 4-4

Malnatese – Ternatese non pervenuto

Classifica – Malnatese 13 – Renese 8* – Ternatese 7 – Bederese 2*.

*una partita in più

03 maggio – Carnago – campionati provinciali terna categoria A

05 maggio – Bederese – finale serale regionale individuale ABCD