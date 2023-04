I ricordi e il saluto a Dario Terreni

Militante delle Acli, imprenditore, ex consigliere comunale, europeista: in tanti salutano oggi Dario Terreni, morto all’età di 77 anni Dario Terreni, morto all’età di 77 anni

I funerali si terranno martedì mattina, alle ore 10 (ore 9.30 rosario) nella chiesa di San Zenone in piazza della Repubblica, Gallarate. A Crenna, il suo quartiere

La foto di apertura è scattata da Michele Mascella

______________________

UN IMPEGNO CONTINUO PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Ci siamo conosciuti nella seconda metà degli anni ’60, in occasione della costituzione del primo Comitato Spontaneo di Quartiere alla Cascinetta con il quale, insieme ad amici di Sciarè e Moriggia, cercavamo di trovare una strada per qualche forma di Partecipazione Democratica in città.

Credo che il significato di tutto l’impegno civile e politico di Dario possa essere riassunto nella sua assidua, continua (e insistente) ricerca di concrete forme di attiva partecipazione democratica in tutti i livelli della politica, da quello cittadino fino a quello europeo.

Ecco, quindi, l’affiancare la sua militanza nelle ACLI inizialmente con quella nel Movimento Politico dei Lavoratori, – esperimento un po’ visionarie e un po’ naif che cercava di sottrarre l’associazionismo cattolico a una collateralità politica obbligata – e poi nella Margherita, in Alleanza Democratica, nell’Ulivo, nel Partito Democratico e nel Movimento Federalista Europeo.

L’ho avuto al mio fianco, come responsabile della Commissione Consiliare Economia e Lavoro, durante la mia esperienza di Assessore alle Attività Produttive. E’ stato uno stimolo continuo e mi ha offerto un supporto che ha dato frutti concreti.

La sua opera per avvicinare l’Amministrazione gallaratese alla gestione dell’Aeroporto di Malpensa, in un dialogo costruttivo nell’interesse globale di tutta la cittadinanza, resta negli annali cittadini come un momento alto nella nostra amministrazione civica. E questa partecipazione dell’Ente Locale ai problemi e alle opportunità dell’infrastruttura nazionale che insiste sul nostro territorio è stata un’altra concreta forma di partecipazione democratica alla gestione della Cosa Pubblica.

Ricordiamo Dario Terreni anche come co-autore di un libro sulla storia delle aziende tessili gallaratesi.

Stava lavorando, prima della malattia, ad un volume sulle amministrazioni comunali cittadine dal dopoguerra ad oggi. Aveva chiesto anche un mio contributo e avevo preparato per lui qualche appunto che non gli ho mai consegnato.

Angelo Bruno Protasoni

________________________

Oltre ad essere stato uno dei promotori degli APD (i circoli da cui poi originò il PD) in cui mi coinvolse – nel 2013 fu lui a lanciare l’idea e darci una grande mano nel realizzare il volume fotografica sui 100 anni della Associazione Indudstriale Gallaratese, fondata nel 1914 e che fu la seconda associazione industriale della Lombardia dopo Monza.

Fu un lavoro enorme durato mesi e mesi e Dario era riuscito a coinvolgere le industrie per farsi fotografare e soprattutto tutte quelle che nel 1914 erano attive e continuavano ad esistere dopo 100 anni. Ricordo a casa sua le telefonate che faceva per illustrare il progetto e presentarmi perché avessimo accesso facilitato e permesso alle riprese quel volume (un bel tomo, direi) è a mio parere un autentico capolavoro sia dal punto di vista iconografico che storico.

Senza la sua “tessitura” paziente di relazioni il libro non sarebbe mai nato. È stato un modo per onorare il 50mo del Sestante e ricordare a tutti la storia del secolo trascorso dalla fondazione della Associazione delle Industrie Gallaratesi ( poi, molto poi, confluita in quella provinciale ).

Dario in sordina si adoperò a 360 gradi per convincere soprattutto le aziende a fidarsi del Sestante e farlo entrare nelle loro fabbriche. Devo anche ricordare il compianto Achille Colombo del Sestante che con Dario lavorava agli elenchi e fissava gli appuntamenti per le riprese.

Salvatore Benvenga, fotoclub Il Sestante

_______________________

Tutto Obiettivo Comune Gallarate saluta Dario Terreni e porge alla sua famiglia sincere condoglianze. Il suo agire nelle aule del consiglio comunale nell’esclusivo interesse della città e mai per il suo personale tornaconto, saranno un prezioso ricordo ed esempio per tutti.

_______________________

Il Circolo di Fratelli d’Italia Gallarate esprime cordoglio per la scomparsa di Dario Terreni, politico appassionato, avversario sempre leale e obiettivo.Dario mancherà alla politica gallaratese e nonostante fosse provato dalla malattia non ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo contributo nel dibattito politico.La nostra vicinanza alla famiglia Terreni.

Stefano Romano, presidente Circolo Fratelli d’Italia Gallarate

_______________________

Diventa difficile raccontare quello che sei stato per me. Un amico? Un compagno? Sicuramente di più. Mi hai aiutato ad entrare nel mondo gallaratese e quando dovevi presentarmi a qualche tuo conoscente mi presentavi come la più grande autorità in campo ambientale.

Mi mancheranno le tue telefonate quando volevi coinvolgermi in iniziative sempre nuove e dal grande valore politico, sociale, culturale e umano così come mi mancheranno i caffè al Circolo del Tennis o le riunioni a Monte Diviso.

Grazie per ogni cosa

Walter Girardi

_______________________

Ho conosciuto Dario solo cinque anni fa (ovviamente mi era già nota la sua grande personalità) quando insieme a un gruppo di giovani abbiamo deciso di impegnarci politicamente per la città.

Lui amava le nuove generazioni, voleva capirle e studiarle.

Il tessile era la sua passione che lo legava al passato glorioso di Gallarate ma che lo spingeva a guardare ben oltre.

Lui è arrivato in mezzo a noi per stimolare la nostra voglia di cambiamento. Ci ha insegnato a conoscere e deliberare per guardare oltre il locale e per costruire qualcosa di importante per il futuro della nostra città.

Era bello parlare con lui. Si poteva discutere, litigare e condividere le conclusioni di ragionamenti profondi frutto della sua esperienza.

Era in grado di appoggiarci nelle nostre scelte ma anche di allontanarsi per prendere le distanze e permetterci a volte anche di tornare indietro sui nostri passi.

Lui sarà sempre con noi, troppo grande la sua umanità per dimenticarlo.

Il nostro rivoluzionario ci guiderà sempre, lui ha fatto la sua parte per la nostra comunità e noi proseguiremo il lavoro con responsabilità e equilibrio.

Un grande abbraccio amico mio I tuoi ragazzacci di più Gallarate saranno sempre con te.

Matteo Intermite

_________________________________

Ciao Dario, grande amico, fraterno, sempre aperto al confronto, pacato nel proporre le tue idee e determinato nel realizzarle. Ci mancherai. Riposa in pace.

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia.

Umberto Colombo