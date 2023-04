Il Varese vede la luce, ma deve continuare a vincere

Le due vittorie di fila in campionato contro Ponte San Pietro e Caronnese hanno finalmente rimesso il Varese in corsa per i playout dopo un periodo nero che avrebbe portato alla retrocessione diretta. Come ricordato però da mister Gianluca Porro al termine della gara di Caronno Pertusella «non abbiamo ancora fatto niente», perché per salvarsi i biancorossi dovranno prima pensare a qualificarsi per i playout e poi vincere – perché non basterà non perdere – gli spareggi promozione.

TUTTI CONTRO LA FOLGORE

Domenica 23 aprile (ore 15.00) al “Franco Ossola” il Varese cercherà la terza vittoria di fila – mai accaduto quest’anno – contro la Folgore Caratese. Uno scontro diretto delle zone basse della classifica che i biancorossi dovranno cercare di vincere per fare un altro importante passo verso l’alto. La società ha deciso di lanciare l’iniziativa “Giornata Biancorossa” (leggi qui) con la volontà di avere dalla propria parte una bella spinta del pubblico amico.

SQUALIFICATI E INFORTUNATI

La gara di Caronno Pertusella ha aggiunto indisponibili alla lista di mister Porro: Giovanni Foschiani e Nicolas Truosolo sono stati ammoniti e saranno squalificati per la prossima gara, mentre capitan Mattia Moniticone è entrato di nuovo in diffida. Non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria: nessuno degli infortunati infatti tornerà a disposizione per domenica. Riassumendo: stagione finita per Francesco Gazo e Lorenzo Berra, guaio muscolare per Nicolò Battistella, infortunio alla caviglia per Roberto Candido e problema alla coscia per Carlo Ferrario.

MELOSI, BARAZZETTA E BORGHETTI

La Folgore Caratese arriverà a Masnago con la consapevolezza che in caso di vittoria farebbe un importante salto verso la salvezza. A guidare i brianzoli è l’ex allenatore biancorosso Giuliano Melosi, che non ha intenzione di fare regali alla sua ex squadra. All’attacco della Folgore mancherà però l’arma più importante, l’esterno d’attacco classe 2002 Alberto Barazzetta, espulso nel corso della sconfitta contro l’Arconatese e quindi squalificato per due turni. Inibito invece fino al 2 maggio un altro ex biancorosso, il dirigente Mauro Borghetti “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.