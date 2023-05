A9 Lainate-Como-Chiasso, chiusure notturne dello svincolo Lago di Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di competenza Anas, nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 maggio, con orario dalle 21 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Como Monte Olimpino o di Como Centro.