Cambiamento climatico: “Bicipace” chiede a 44 sindaci di “fare la differenza”

Egregi sindaci

Domenica 28 maggio si terrà la trentanovesima edizione di Bicipace, storica manifestazione in bicicletta che unisce più generazioni di ciclisti, pacifisti e attivisti dalla Lombardia e dal Piemonte. Le partenze saranno dislocate in oltre quaranta comuni delle province di Milano, Varese e Novara, il punto di arrivo per tutti i partecipanti sarà alla Colonia Fluviale di Turbigo (MI), nel cuore del Parco del Ticino. Il coordinamento di Bicipace vi sollecita, in qualità di amministratori pubblici del territorio, a fare la differenza. Vi chiediamo di favorire il cambiamento con azioni concrete, proponendo città più sicure e adatte alle persone, offrendo ai cittadini la libertà di poter scegliere un modello di mobilità alternativa che già in tantissimi sono pronti ad adottare: manca una maggiore determinazione da parte vostra.

Una ciclabilità diffusa è ormai obiettivo condiviso a livello continentale, così come una progressiva demotorizzazione, sia per la mitigazione sia per l’adattamento alla crisi climatica in atto. Una ciclabilità diffusa accelera il raggiungimento di almeno undici dei diciassette SDGs (Sustainable Development Goals) previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: più benessere, consumo responsabile e sostenibile, crescita, innovazione, socialità, parità di genere; meno vittime, povertà, guerre, disuguaglianze.

Raggiungere la neutralità climatica delle città scegliendo la promozione di una ciclabilità diffusa ha un effetto dieci volte più veloce ed efficace del passaggio da motori endotermici a elettrici per ciò che riguarda il trasporto individuale, considerando che in Italia oltre il 75% degli spostamenti è inferiore ai 10 km, distanza entro la quale la bicicletta è il veicolo più efficiente. Per ciò che riguarda i territori, realizzare la rete di ciclovie attualmente prevista in Italia produrrebbe un introito di almeno due miliardi di euro l’anno, con una media di circa €110.000/Km/anno.

La Commissione Europea ha varato la EU Cycling Strategy, che prevede, tra l’altro, l’aumento degli investimenti da €0,5 Mld/anno (2021-27) a €1Mld/anno (2028-35): una buona notizia anche per l’Italia e per la Lombardia, dotata di

un’industria ciclistica ai massimi livelli europei e famosa nel mondo. La situazione attuale è invece quella di una sicurezza stradale fuori controllo, con un ciclista ucciso ogni due giorni, oltre a un agghiacciante tasso di motorizzazione pari a 672 automobili ogni 1.000 abitanti, il più alto dei paesi UE e tra i più alti al mondo.

Nessuna innovazione, sostenibilità, crescita. La Lombardia e l’Emilia-Romagna sono in testa a pari merito nella classifica nazionale delle vittime in bicicletta, con 32 morti (2021). I costi sociali dell’incidentalità con lesioni ai ciclisti in Lombardia ammontano a ca € 300 Mln/anno (2014-2016), un valore economico che potrebbe essere impiegato altrimenti. La definizione di velocipede nel nostro Codice della Strada è solo dimensionale, non tipologica. Nelle dimensioni di 3,50 mt di lunghezza, 1,20 di larghezza e 2,20 di altezza la tecnologia attuale comprende veicoli che poco hanno a che fare con una comune bicicletta, ma che possono cambiare in meglio lo stile di vita.

Proponiamo la moderazione del traffico motorizzato, Città 30 Km/h, promozione della ciclabilità sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro, ciclo logistica di medio e corto raggio: voi Sindaci avete la possibilità di fare molto, da subito. L’azione più semplice, rapida e razionale è ridurre in modo deciso gli sprechi energetici, a cominciare dalla mobilità urbana, dove oggi la gran parte degli spostamenti avviene ancora con l’auto privata nonostante i tragitti brevissimi, spesso inferiori ai due chilometri. L’avvento delle biciclette a pedalata assistita consente ormai a tutti e a tutte le età di pedalare anche in presenza di dislivelli e di percorrere tragitti più lunghi, con consumi infinitesimali rispetto a qualsiasi auto, anche elettrica.

Occorrono azioni persuasive ed incisive con la realizzazione di reti ciclabili collegate sia a livello comunale che sovracomunale e la spinta sistematica verso i bike to work ed il bike to school attraverso gli incentivi sia ai cittadini che alle aziende ed alle scuole che si offrono per partecipare a queste iniziative sul territorio.

Rimaniamo a disposizione per collaborare ad incontri d’approfondimento.

Grazie dell’attenzione

Cordiali saluti

Per il Coordinamento Bicipace

Flavio Castiglioni

La lettera è indirizzata a:

Sindaco di Magenta

Sindaco di Legnano

Sindaco di Busto Arsizio

Sindaco di Saronno

Sindaco di Rho

Sindaco di Gallarate

Sindaco di Turbigo

Sindaco di Busto Garolfo

Sindaco di Castellanza

Sindaco di Olgiate Olona

Sindaco di Marnate

Sindaco di Cardano al Campo

Sindaco di Lonate Pozzolo

Sindaco di Ferno

Sindaco di Magnago

Sindaco di Dairago

Sindaco di San Giorgio su Legnano

Sindaco di Cerro Maggiore

Sindaco di Canegrate

Sindaco di Buscate

Sindaco di Villa Cortese

Sindaco di Nerviano

Sindaco di Parabiago

Sindaco di Lainate

Sindaco di Pogliano Milanese

Sindaco di Vanzago

Sindaco di Sedriano

Sindaco di Bareggio

Sindaco di Vittuone

Sindaco di Arluno

Sindaco di Ossona

Sindaco di Casorezzo

Sindaco di Inveruno

Sindaco di Santo Stefano

Sindaco di Abbiategrasso

Sindaco di Cassinetta di Lugagnano

Sindaco di Robecco sul Naviglio

Sindaco di Boffalora sul Ticino

Sindaco di Bernate Ticino

Sindaco di Cuggiono

Sindaco di Robecchetto con Induno

Sindaco di Novara

Sindaco di Galliate

Sindaco di Cameri