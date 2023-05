Elmec 3D di Brunello festeggia 5 anni di storia e lancia il nuovo sito web

Elmec 3D, la business unit di Elmec Informatica che opera nel settore dell’additive manufacturing, in occasione del quinto anniversario della sua nascita, annuncia il lancio del suo nuovo sito web, www.elmec3d.com.

Elmec 3D nasce il 16 maggio 2018 come spin-off del più grande gruppo informatico privato italiano, Elmec Informatica. In questi primi cinque anni di attività Elmec 3D ha costruito un solido team motivato a consolidare la posizione dell’azienda nel settore della manifattura additiva in Italia. I risultati hanno confermato questa visione, arrivando a un totale di 1630 ore di progettazione, 400 ore di formazione e ben 5130 kg di materiale stampato in 3D.

L’azienda, forte dell’esperienza acquisita nel primo quinquennio di vita, guarda al futuro con l’obiettivo di ampliare il portafoglio clienti specializzandosi in servizi a valore aggiunto per rispondere al meglio alle richieste del mercato con soluzioni innovative. Il nuovo sito web, online in occasione dei cinque anni dell’azienda, è stato progettato per rispecchiare la nuova visual identity del brand, che si è evoluta nel corso degli ultimi anni riflettendo la crescita e l’innovazione dell’azienda nel settore della stampa 3D. Il design del nuovo sito web è moderno ed elegante, e implementa una nuova alberatura pensata per offrire agli utenti una navigazione facile e intuitiva.

Sul nuovo sito Elmec 3d si possono trovare tutte le informazioni relative alle macchine per la stampa 3D, vendute dall’azienda, e sui servizi offerti, compreso il supporto tecnico e la formazione. «Si tratta di un traguardo importante per Elmec 3D che spegne oggi la quinta candelina – ha dichiarato Martina Ballerio, BU Manager di Elmec 3D – Abbiamo voluto celebrarlo presentandoci al mondo con un nuovo sito, una pelle che ci siamo cuciti addosso, in cui apparenza e sostanza coincidono. Vogliamo raccontare quello che per noi è la manifattura additiva: possibilità, innovazione, vantaggio competitivo, futuro».