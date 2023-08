Corso base per diventare volontari della Protezione Civile a Varese, cento posti disponibili

Il Settore Protezione civile di Provincia di Varese, in collaborazione con i gruppi afferenti Colonna Mobile Provinciale -VA, ha pianificato un corso base per diventare volontari di Protezione civile.

Questo il programma:

– 1a lezione: giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 20.00 (2 ore di lezione) IN PRESENZA a Villa Recalcati in Piazza Libertà, 1 – Varese, occasione nella quale verranno indicate le modalità del corso;

– 2a lezione: domenica 22 ottobre dalle ore 8.00 circa (4 ore di lezione) IN PRESENZA presso il CPE /Sede Operativa della Protezione Civile – Via delle Fontanelle, 5 – Malnate. Conclusione del percorso formativo solo per quelli che avranno superato il test finale e prova pratica.

Le lezioni dal giorno 5 al 19 ottobre 2023, trattandosi di un corso in modalità FAD “Formazione a distanza” (PIATTAFORMA FAD), si svolgeranno attraverso la piattaforma informatica di Regione Lombardia (utilizzando i browser Explorer/Firefox/Chrome e da qualsiasi dispositivo come pc, smartphone, tablet e relativi sistemi operativi) senza limiti di orario, ma entro le date indicate.

Resta inteso che è richiesta da parte degli aspiranti volontari che saranno iscritti al corso la volontà di portare a termine il percorso formativo anche per non precludere la possibilità ad altri aspiranti volontari di partecipare.

Si precisa che, al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione al Corso base per volontari di Protezione civile, le due lezioni del 5 e 22 ottobre sono obbligatorie.

Tutte le indicazioni per accedere alla piattaforma verranno indicate nel corso della prima lezione (giovedì 5 ottobre 2023) e comunque verrà fornito supporto da alcuni tutor per l’intero percorso.

Il primo passaggio per gli aspiranti volontari è l’iscrizione ad un’organizzazione di volontariato, sia un gruppo comunale o un’associazione, di Protezione civile: requisito necessario per accedere al Corso base per volontari di Protezione civile di Provincia di Varese.

La scadenza per iscriversi alle organizzazioni di volontariato è prevista per le ore 12.00 di venerdì 1° settembre e verranno accettate un massimo di 100 iscrizioni.