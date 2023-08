Incidente all’incrocio del cimitero di Angera, ciclista in ospedale

(Foto di archivio) Un ciclista è stato investito da un’auto nella tarda serata di venerdì 18 agosto ad Angera. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 tra via Caduti Angeresi e via Milano, di fronte al cimitero. L’uomo è finito a terra con la sua bici dopo l’impatto con un’automobile mentre viaggiava all’altezza del bivio con la strada che porta verso Taino. Si tratta di un 45enne che è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti con un’ambulanza dall’Ospedale Ondoli.

Dopo le prime cure il ciclista è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di circolo di Varese. Allertati i Carabinieri.