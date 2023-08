Tornano dalla gita a Como e non trovano più il camper. Recuperato a Buccinasco

Lasciano il camper in città per una gita sul Lago di Como e al ritorno trovano solo un parcheggio vuoto. La disavventura di una famiglia del Belgio in vacanza sul Lario è fortunatamente terminata con un lieto fine. Il loro prezioso camper era stato lasciato in via Borgovico dove è stato rubato in poco tempo da abili ladri. A seguito della denuncia subito presentata in Questura si sono attivate le immediate ricerche: i dati inseriti nel database Interforze del Ministero sono stati diramati a tutte le pattuglie presenti sul territorio italiano per riuscire a rintracciarlo.

Grazie alla sinergia messa in campo e ai dati scaricati in tempo reale da un sistema GPS portatile, installato e ben nascosto all’interno del mezzo, gli agenti hanno visionato il percorso effettuato e la posizione finale del camper e interessato la stazione dei Carabinieri di Buccinasco (MI). I militari allertati in merito, in costante contatto con i poliziotti di Como, lo hanno dunque ritrovato fermo e vuoto in un parcheggio pubblico, con qualche danno alle serrature, qualche oggetto all’interno mancante, ma integro e funzionante.

Alla famiglia belga non è rimasto che congratularsi e ringraziare infinitamente i poliziotti comaschi per la velocità, l’impegno e l’ottimo risultato ottenuto, prendere un treno per Milano, firmare il verbale del ritrovamento, inserire la chiave nel loro camper e ripartire, non prima di essersi scattati una foto ed averla inviata ai poliziotti della Questura di Como, quale riprova della loro soddisfazione e gratitudine.