Traversata del Lago Maggiore rinviata a domenica 3 settembre

Compleanno solo rimandato per la traversata del Lago Maggiore. La manifestazione sportiva che festeggia trent’anni, a causa del maltempo previsto nelle prossime ore, è stata rimandata a domenica 3 settembre. Gli organizzatori hanno posticipato al 31 agosto la data utile all’iscrizione.

L’evento, cresciuto negli anni, è ormai diventato un appuntamento atteso ed anche per questa edizione è stato scelto come sede della unica Tappa del Campionato Nazionale di nuoto mezzofondo in acque libere 2022 dell’Associazione Veterani dello Sport. La traversata ha anche una finalità sociale con il sostegno a Swim4Parkinson. Il sito dell’evento.