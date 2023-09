A Jerago con Orago uno spettacolo teatrale nel ricordo di Aldo e Cele Daccò

Nell’ambito della rassegna “Terra e Laghi” di Teatro Blu, l’appuntamento è per mercoledì 11 ottobre alle ore 10 al Teatro Auditorium

L’Assessorato alla cultura del Comune di Jerago con Orago, in collaborazione con il Teatro Blu nell’ambito del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” presenta lo spettacolo “Oltre L’orizzonte”.

Appuntamento per mercoledì 11 ottobre alle ore 10.00 al Teatro Auditorium con lo spettacolo teatrale dedicato alla memoria di Aldo e Cele Daccò, che racconta la storia dei due mecenati, che tanto hanno fatto per la comunità jeraghese: il Centro medico, la piscina, la futura nuova sala civica e alcune altre strutture. Una sorta di teatro concerto in cui ritrarre le tappe fondamentali della vita di queste due straordinarie personalità.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione, contattando la biblioteca allo 0331217210 oppure via mail a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it

