Il Cortina batte 5-1 il Briançon nell’amichevole internazionale a Varese

Quaranta minuti senza reti e poi un uragano, con 5 gol segnati nel terzo conclusivo. I campioni d’Italia del Cortina vincono – alla fine in modo netto – l’amichevole internazionale organizzata all’Acinque Ice Arena di Varese contro i francesi del Briançon sotto gli occhi interessati dello staff e dei tifosi dei Mastini.

Galleria fotografica Hockey: le immagini di Cortina-Briancon 4 di 33

Gli ampezzani infatti stanno preparando, oltre che il campionato, la Supercoppa Italiana prevista sabato 16 proprio contro i gialloneri varesini. Da favoriti, come è giusto che sia (c’è una categoria di differenza, si gioca proprio a Cortina) anche se i Mastini lanceranno il loro guanto di sfida forti anche di un folto numero di tifosi al seguito.

L’amichevole di via Albani non è stata comunque semplice per i tricolori di coach De Bettin: dopo un primo periodo senza reti è stato il Briançon ad andare in vantaggio con Bonnardel sul finire del terzo centrale (37′).

Negli ultimi 20′ però il Cortina si è scatenato: il powerplay ha propiziato il pareggio di Lacedelli al 44′ seguito 5′ dopo dal vantaggio di Sanna, arrivato con l’uomo in meno. Poi nel finale i gol di Parini, Traversa e Barnabò a sancire il successo dei biancoblu veneti.