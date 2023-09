In centinaia alla traversata Angera-Arona sul Lago Maggiore

Sono state centinaia i nuotatori e le nuotatrici che domenica 3 settembre hanno partecipato alla traversata del Lago Maggiore tra Angera e Arona.

La manifestazione giunta alla sua 30esima edizione era divisa in due gare. La prima è stata la traversata classica da Angera ad Arona lungo un percorso di 1,2 chilometri. I partecipanti alla seconda competizione hanno nuotato lungo lo stesso tragitto ma, in più, hanno dovuto affrontare anche il ritorno per una distanza complessiva di 2,4 chilometri.

In vetta alla classifica generale per la traversata da 2,4 chilometri c’è Stefano Ghisolfo (primo classificato anche per la categoria U30 maschile). Sempre tra gli uomini, il primo classificato degli U20 è stato Thomas Signini. Marco Nardo si è classificato in prima posizione per la categoria U40, Andrea Bondanini per gli U50, mentre Sandro Vezzani è il vincitore nella categoria 50+.

La miglior nuotatrice è stata Siria Costi (prima anche della categoria U20). Cristina Pesole è la vincitrice della categoria U30, Sonia Toscani trionfa nella categoria U40, Laura Manera nella U50 e Ilaria Del Grande nella 50+.