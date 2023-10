Anna Maria Dall’Olio a Varese alla “Piccola Fenice“

La ex docente di Lingua e Letteratura inglese presso il Liceo Classico “Cairoli”, presenterà prose e poesie tratte da “Sì shabby Chic” (La Vita Felice, 2018) e da “Stagioni ” (Di Carlo, 2023)

Mercoledì 18 ore 21, presso la Piccola Fenice di Silvio Raffo Anna Maria Dall’Olio, ex docente di Lingua e Letteratura inglese presso il Liceo Classico “Cairoli”, presenterà prose e poesie tratte da “Sì shabby Chic” (La Vita Felice, 2018) e da “Stagioni ” (Di Carlo, 2023). Laureata in Lingue e in Lettere, esperantista, si è dedicata alla narrativa breve, alla poesia e alla scrittura drammaturgica.

La pubblicazione più recente è Stagioni (Di Carlo Edizioni, 2023), preceduta da: Avventura o morte (Robin, 2021), Evoluzioni (Il Convivio, 2019), Segreti (Robin, 2018), Sì shabby chic (La Vita Felice, 2018), L’acqua opprime (Il Convivio, 2016), Fruttorto sperimentale (La Vita Felice, 2016); Latte & limoni (La Vita Felice, 2014), L’angoscia del pane (LietoColle, 2010) e Tabelo (Edistudio, 2006), dramma in lingua esperanto. La cittadinanza è invitata ad intervenire.