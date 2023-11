A Casa Macchi a Morazzone arriva per un weekend il primo mercato di rigatterie e anticaglie

È atteso per sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle ore 10 alle 17 “Tante care cose”, il primo mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano a Morazzone. Sarà un autentico viaggio nel tempo, tra mobili, stampe, porcellane, ceramiche, vetri, libri, giochi antichi e cimeli di ogni tipo: accessori e arredi dimenticati nelle case del passato, ritrovati negli armadi e nei cassetti o riscoperti tra archivi e soffitte polverose, da trasformare in poetici oggetti d’uso contemporaneo.

Con la prima edizione di Tante care cose il FAI espone e vende in via straordinaria una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della Fondazione e non destinati a essere riallestiti nei suoi Beni, ma anche ricercati e collezionati da rigattieri, brocante e antiquari del territorio: cose amate, consumate e vissute, tramandate di generazione in generazione, a cui offrire una seconda vita, una nuova casa.

E poiché oggi, sempre di più, gli oggetti di uso quotidiano compaiono e scompaiono in un avvicendamento quasi compulsivo, incapace di lasciare un’impronta e creare un legame, l’iniziativa si inserisce tra le buone pratiche promosse dal FAI, che si pongono l’obiettivo di integrare concretamente il concetto di sostenibilità nel nostro quotidiano, partendo da semplici scelte compiute ogni giorno. Un’opportunità per promuovere la cultura del riuso e recuperare al contempo memoria del nostro passato.

Il programma delle due giornate:

SABATO 2 DICEMBRE

* Ore 11 e 15 – Gli oggetti raccontano, visita narrativa alla scoperta delle “scene di vita” familiare appartenute alla casa: dai rituali domestici che hanno accompagnato le giornate e scandito il susseguirsi delle stagioni, ai giochi, alle passioni letterarie, all’educazione musicale, fino alle ricette casalinghe e alla moda dell’epoca. Dall’atmosfera di una casa alla storia dei suoi protagonisti. Le visite sono a cura del corso Storia e Storie del mondo contemporaneo, dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria di Varese e CUT Insubria – Centro Universitario Teatrale Insubria.

* Ore 12 – La casa, le cose: un percorso con Chiara Alessi. Un vaso da notte in ceramica bianca; la cassettiera Luigi XVI di manifattura lombarda; il ventaglio rosso con decorazioni a fiori; il dipinto con paesaggio innevato; sono solo alcune cose dell’inventario degli oltre duemila oggetti conservati a casa Macchi: un congelato di memoria di una casa che non contiene apparentemente nulla di speciale e che proprio per questo appartiene alla storia di tutti. Chiara Alessi, autrice ed esperta di cultura materiale, ripercorrerà, attraverso una visita inedita, la traccia storica e umana di alcuni oggetti ritrovati nella casa. Cose “comuni” e straordinarie al tempo stesso che hanno fatto il nostro tempo.

* Ore 12 e 16 – C’era una volta: la tua storia in tre oggetti, laboratorio per bambini da 4 anni in su ispirato al minuzioso lavoro di ritrovamento e ricomposizione degli oggetti realizzato dal FAI per ricostruire storie e memorie di Casa Macchi. I partecipanti saranno chiamati a immaginare una storia a partire da un desueto trio di oggetti appartenuto alla famiglia Macchi e a realizzare un fantasioso collage con foto, matite, pastelli, stoffe, carte e ritagli. A cura di Unduetrestella.

* Ore 16 – Restauro dei ricordi, visita guidata speciale tra arredi, suppellettili, album di viaggio, giornali, lettere, cartoline, biancheria e corredi di nozze che fanno di Casa Macchi un autentico scenario dei piccoli gesti quotidiani di una casa e che raccontano, al tempo stesso, la vita di una tipica famiglia borghese lombarda. La visita, a cura delle conservatrici del FAI, illustrerà aneddoti e curiosità su come siano stati scomposti e ricomposti gli interni della casa attraverso il minuzioso ritrovamento di documenti e oggetti d’uso che, riambientati nella loro originaria collocazione, rievocano le vicende di una famiglia riparandone i ricordi e restaurandone l’atmosfera.

DOMENICA 3 DICEMBRE

* Ore 11 e 12 – Restauro dei ricordi, visita guidata speciale (vedi sopra la descrizione).

* Ore 14 – Mercato in musica, concerto a cura della Banda MAM dei ragazzi di Morazzone che animerà la corte di Casa Macchi con un repertorio di brani che spaziano dallo swing, al jazz alle canzoni popolari.

* Ore 15 e 16 – Gli oggetti raccontano, visita narrativa (vedi sopra la descrizione).

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile degustare polenta e vin brulè

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone.