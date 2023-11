A Varano Borghi arriva il corso di difesa personale per uomini e donne

A Varano Borghi arriva il corso di difesa personale, aperto a uomini e donne. Il corso avrà luogo il 18 novembre 2023 dalle ore 09.30 alle 15.30 presso la palestra della scuola secondaria di Varano Borghi in via Alcide De Gasperi 1.

Per Varano Borghi questo è il primo appuntamento organizzato in collaborazione con l’Accademia dello Sport Varesina a.s.d..

«Il progetto – spiega il sindaco Maurizio Volpi -, prevede una giornata per imparare dei particolari principi di difesa e applicarli in caso di pericolo per mettersi in salvo». La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, dai 10 anni compiuti in su.

«Oltre alle prove pratiche di tecniche difensive – spiega il sindaco -, verranno insegnate tecniche per controllare la paura e ogni altra emozione, che in caso di un attacco improvviso e violento da parte di un malintenzionato potrebbero paralizzare la vittima; a sottolineare l’importanza di questo aspetto sarà presente la dottoressa Miriam Nipote, Psicologa-Psicoterapeuta».

Al termine della giornata verrà consegnato a tutti un attestato di partecipazione. Ricordiamo che per partecipare serve contattare il numero 329 414 0581.