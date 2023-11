“Ladri di Note” torna con il giovane talento di Monica Zhang

Martedì 12 dicembre alle 21:00 la rassegna “Piccoli artisti crescono – Parte I” presenta il concerto di Monica Zhang presso il Salone Oratorio Femminile di Origgio in via Piantanida 19.

La sedicenne pianista recentemente ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Livorno, dove era la più giovane concorrente. La Zhang si cimenta con la Sonata op. 10 n. 2 di Beethoven, con la Parafrasi sul Rigoletto di Liszt e con i monumentali Studi Sinfonici di Schumann. Un’occasione unica per ascoltare un’artista che promette di far parlare molto di sé nel prossimo futuro grazie al suo insolito e vivace talento.

Monica Zhang è una dei tanti giovani artisti che la Fondazione Società dei Concerti sostiene e promuove, una missione che ormai è il carattere distintivo dell’organizzazione guidata da Enrica Ciccarelli Mormone.

Programma della serata “Piccoli artisti crescono” di martedì 12 dicembre alle ore 21:00:

L. van Beethoven, Sonata in fa maggiore op. 10 n. 2

R. Schumann, Studi Sinfonici op. 13

F. Liszt, Rigoletto. Paraphrase de concert

Biglietti: Intero: 5 €; Giovani under30: 2€

Biglietti acquistabili al sito soconcerti.it, presso gli uffici della Fondazione o la sera del concerto sul posto. Per informazioni comunicazione@soconcerti.it