Operaio cade da un’impalcatura a Caronno Pertusella

Infortunio sul lavoro a Caronno Pertusella, in via Pitagora. Nella mattinata di giovedì 30 novembre, intorno alle 10, l’uomo, 59 anni, è caduto da un’altezza di circa 3 metri mentre stava lavorando su un’impalcatura. Subito sono intervenuti i mezzi di soccorso e gli agenti della Polizia Locale: per l’uomo, trasportato in elisoccorso in ospedale, c’è la sospetta frattura ad una gamba.