A Ternate comincia il Natale con due giorni di festa

Comincia il Natale a Ternate. La Pro Loco e il Comitato Genitori hanno organizzato due giorni di festa venerdì 8 e domenica 10 dicembre ricchi di iniziative per grandi e piccoli: tra l’accensione dell’albero di Natale, laboratori per bambini, mercatini, pizzoccheri e vin brulé.

Si comincia venerdì 8 dicembre alle 14 con l’arrivo di Babbo Natale a Villa Leonardi. Nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi coi laboratori degli elfi e del centro ippico EquiHariel di Ternate. Alle 17 tutti in piazza Leonardi per l’accensione dell’albero di Natale accompagnata dai canti dei bambini delle scuole del paese. Nello stesso momento, si potrà gustare l’apericena, ma anche il panettone il vin brulé e la cioccolata della Pro Loco.

Domenica 10 dicembre, invece, la festa parte alle 12 (sempre in Villa Leonardi) col pranzo a base di pizzoccheri, polenta e bruscitt e polenta e zola. Dalle 14 tornerà in piazza Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bambini, che nel mentre potranno divertirsi al laboratorio organizzato dagli elfi. Nel pomeriggio si potrà inoltre visitare le bancarelle del mercatino di Natale.

L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Ternate.