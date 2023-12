Due date a Varese per Elio e le Storie Tese. Poi arriva Max Gazzè

Elio e le Storie Tese tornano al Teatro di Varese. Due le date in cui saranno protagonisti sul palcoscenico di Piazza Repubblica per il tour “Mi resta un solo dente e cerco di “riavvitarlo”. Appuntamento per il 9 e il 10 dicembre 2023, alle 21. I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del teatro.

Cosa dire di questo tour? Questa la descrizione sul loro sito: “Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione”.

Platea Vip € 53,00 | Platea Poltronissima € 50,00 | 1° Galleria € 45,00 | 2° Galleria € 39,00

Il prossimo appuntamento con la musica live al teatro è poi quello con Max Gazzè che arriva a teatro martedì 19 dicembre per una tappa del suo tour teatrale. “Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia”. dice il cantautore.

Platea Vip € 52,00 | Platea Poltronissima € 48,00 | 1° Galleria € 43,00 | 2° Galleria € 38,00