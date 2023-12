Mercatini di Natale nella nuova piazza mercato di Cuveglio

Nella nuova piazza mercato in via Battaglia San Martino a Cuveglio la Lega italiana lotta tumori sezione Valcuvia, in collaborazione con la società Jm Consult e il patrocinio del comune di Cuveglio, organizzerà un grande mercatino di Natale con bancarelle provenienti da varie regioni italiane e le loro specialità.

Inoltre saranno presenti hobbisti e artigiani della zona con le loro creazioni. L’evento si svolgerà i giorni 22 e 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00. In caso ci fossero espositori interessati all’iniziativa possono contattare per info jmconsultfiere@yahoo.it