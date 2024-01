Che fare a Varese e nel Varesotto il 5,6,7 gennaio

Pane d’altri tempi all’Antico Forno di Cuirone, con “Un mondo in valigia” prende il via la stagione per ragazzi al Teatro Italia di Germignaga. Silvio Raffo al Maga presenta il suo ultimo romanzo “L’ultimo poeta” per Duemilalibri Off. E’ il primo fine settimana di saldi.

VARESE – Il tempo cambia: arriva la perturbazione con neve a quote medio-basse. Ultima giornata di sole, il Centro Geofisico Prealpino annuncia l'arrivo di piogge e anche un po' di neve in pianura

MILANO – Saldi invernali in Lombardia, si comincia il 5 gennaio. Si terranno dal 5 gennaio al 4 marzo i saldi invernali 2024 in Lombardia. Cominceranno quindi di venerdì, come sempre il giorno prima dell'Epifania, i saldi nella nostra regione

FERNO-SAMARATE – A Ferno e Samarate si commemorano i "Cinque martiri", i partigiani trucidati il 5 gennaio 1945. Oltre alla cerimonia ufficiale e al corteo è previsto anche un momento culturale, con uno spettacolo teatrale alla Alleanza Cooperativa San Martino

CASTIGLIONE OLONA – Speciale edizione della Fiera del Cardinale. Il tradizionale mercato nel borgo storico castiglionese, come da consuetudine, a gennaio arriva il 6

VARESE – Il Sacro Monte è ancora più natalizio dopo Natale. Molti gli eventi nel borgo, e nel resto della città. I dettagli nell'articolo

CUIRONE – Pane d'altri tempi all'Antico Forno di Cuirone. Sabato 6 gennaio sfornata di pane di segale e pan tranvai. Solo con prenotazione entro oggi venerdì 5 gennaio, ecco come fare

TEMPO LIBERO – Arriva la Befana! Tutti gli appuntamenti a Varese e nel Varesotto. Nel fine settimana dell'Epifania fiabe, teatro, feste, laboratori e tanti dolcetti per i più piccoli, ma non mancano eventi anche per i grandi come i tradizionali falò che iniziano i saluti all'inverno e propiziano l'arrivo della stagione nuova

PRESEPI – Alle origini del Natale: a Crodo tornano i Presepi sull'acqua. 66 installazioni artigianali con l'acqua come filo conduttore. Al via il 2 dicembre una delle iniziative natalizie più amate e suggestive dell'Ossola

LUCINE – "Isole di Luce", i laghi Maggiore e d'Orta si accendono di colori per Natale. Il progetto del Distretto turistico dei Laghi riguarda le isole Pescatori e San Giulio che durante le feste diventeranno uno spettacolo a cielo aperto

GAVIRATE – Mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre. Dall'8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Gavirate, con il patrocinio del Comune e della Provincia organizza una mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale di Leggiuno, brillano grazie all'energia sostenibile. L'allestimento utilizza 700mila luci LED dotate di un impianto fotovoltaico per l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, grazie alla collaborazione con EsseSolar per offrire un'esperienza unica e a basso impatto ambientale

CASALZUIGNO – Arcumeggia e Casalzuigno si preparano al Natale, sessanta presepi tra strade e cortili. L'iniziativa prenderà il via ufficialmente il via il 7 dicembre, festa patronale di S. Ambrogio e continuerà per tutto il periodo natalizio

VARESE – Il Multisala Impero di Varese ospiterà la seconda edizione di "Burattini in Città". Tanti appuntamenti dedicati alle famiglie, che nell'edizione 2024 raddoppiano con le repliche

GERMIGNAGA – Con "Un mondo in valigia" prende il via la stagione per ragazzi al Teatro Italia di Germignaga. In questo primo appuntamento la poliedrica attrice Stefania Mariani si trasformerà in Miss Felicità, clown, mimo, attimi circensi e teatro di narrazione per un divertente pomeriggio in famiglia

BUSTO ARSIZIO – L'elefante scureggione al Teatro sociale di Busto Arsizio per i bambini. Tolleranza, amicizia e accettazione dei propri difetti i temi dello spettacolo della compagnia Nata Teatro in scena domenica 7 gennaio alle ore 17

MALNATE – Polar Express ferma a Malnate per un pomeriggio di BiblioCinema con merenda. Ingresso gratuito e merenda per tutti alla proiezione di Polar Express venerdì 5 gennaio alle ore 16 nell'Aula magna del IC Iqbal Masih

SOMMA LOMBARDO – Spettacolo e laboratorio con pupazzi per i bambini a Somma Lombardo. Appuntamento in sala polivalente domenica 7 gennaio alle ore 16 per lo spettacolo Mettici il cuore. A seguire merenda e laboratorio sull'uso dei pupazzi

GALLARATE – Silvio Raffo al Maga per Duemilalibri Off. Lo scrittore e poeta presenta il suo ultimo romanzo "L'ultimo poeta"

VARESE – Musei Civici di Varese, le mostre da vedere nel periodo natalizio. Dai viaggi e scoperte archeologiche dei fratelli Castiglioni in mostra a Villa Mirabello, alle opere di Guttuso, Baj, Tavernari in esposizione al Castello di Masnago, fino alla mostra dedicata a Bassanini, tra architettura, ingegneria, design e imprenditoria edile

ARTE – Da Dadamaino ad oggi, al Maga di Gallarate tre nuove mostre alla scoperta dell'arte contemporanea. Fino alla prossima primavera allestiti tre diversi percorsi, partendo dall'artista d'avanguardia "allieva" di Fontana fino ad arrivare a più recenti ricerche di Michele Ciacciofera e Giovanni Campus

VARESE – A Villa Panza cera d'api, riso, pietra e ottone: "Passageway" fonde la cultura orientale con quella occidentale. Visitabile fino al 25 febbraio 2023, la mostra dedicata a Wolfgang Laib raccoglie il testimone di "Ex Natura"

VARESE – Il Museo Baroffio svela il suo Natale ai bambini con Il bambino, la grotta, la stella. Domenica 7 gennaio alle 15 per i bambini una speciale visita guidata tra le sale del Museo Baroffio e fin dentro l'antica Cripta romanica del Sacro Monte

VALGANNA – In mostra alla Badia di Ganna "La natività nella contemporaneità del terzo millennio". La mostra sarà aperta domenica 7 gennaio alle 16:00. Seguirà un momento conviviale e un concerto corale

MILANO – Alla Fondazione Stelline di Milano la grande personale di Vittore Frattini. Inaugura nella giornata del 21 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024 alla Fondazione Stelline una importante dedicata a Vittore Frattini, artista nato e notissimo a Varese, dove vive e lavora dal 1937

MANGIARE NEL VARESOTTO – Dove "Mangiare nel Varesotto"? I nostri consigli utili (non richiesti). Una pagina interamente dedicata ai ristoranti di Varese e provincia, dove scoprire o riscoprire posticini degni di nota