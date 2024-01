Eventi per bambini nel weekend del 12, 13 e 14 gennaio tra Varese e provincia

Alcuni eventi anticipano di qualche giorno il tradizionale Falò di Sant’Antonio, altri preparano il Carnevale in arrivo a Febbraio. In programma in questo fine settimana di gennaio anche spettacoli per bambini e famiglie, nuove proposte per i piccolissimi e serate per genitori.

EVENTI

SARONNO – Comincia sabato pomeriggio con lo spettacolo del Mago delle Bolle la Festa di SanTnatonio a Saronno. Sabato sera sfilata di luci e spettacolo pirotecnico – Tutto il progeramma

CASCIAGO – Aperitivo con Falò a Casciago, organizza la Pro Loco. Sabato 13 gennaio alle 18 l’evento “Apperò, aperitivo con falò” a Sant’Eusebio – Tutte le informazioni

TAINO – In oratorio domenica è in programma Il falò di Sant’Antonio con la benedizione degli animali. Gli eventi avranno inizio alle 16 con cioccolata e vin brulé – L’iniziativa

TRADATE – Porte aperte domenica al Centro didattico scientifico del Parco Pineta con tanti sentieri e gochi da esplorare e uno speciale viaggio spaziale per piccoli astronauti alla scoperta di Marte all’Ecoplanetario – Scopri di più

MALNATE – Una domenica di pulizie per il Parco Valle del Lanza. Domenica 14 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, sono previsti i lavori di pulizia dei boschi del Plis insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sabato pomeriggio alle ore 15.30 il Cai di Somma Lombardo presenta il programma delle escursioni Family Cai per il 2024. Una sorpresa attende tutti i bambini che rinnovano l’iscrizione nell’occasione – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – Cappuccetto Blues è la favola classica di Cappuccetto Rosso raccontata dal punto di vista del lupo in scena domenica14 genniaio alle ore 16 al Teatro Duse per aprire ufficialmente la rassegna Domenica a merenda. Al termine dello spettacolo del Teatro invito merenda per tutti – I dettagli

CARDANO AL CAMPO – Il Grand cabaret di Madame Pistache in scena venerdì 12 gennaio alle ore 21.30 alla Scuola di circo Sbocc per la rassegna di Circo Teatro. Ingresso gratuito – L’evento

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Al Punto d’Incontro di Maccagno il film musicale “Tutti insieme appassionatamente”. “Un classico senza tempo che ogni famiglia dovrebbe possedere”. L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 20 – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Il pesciolino Nariman è lo spettacolo della Società della Civetta ispirato alle avventure di Nemo in scena sabato 13 gennaio alle ore 16.45 nel salone della Biblioteca per la rassegna Pomeriggi da fiaba. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

VENEGONO INFERIORE – È rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni la lettura animata dell’albo illustrato “Nella foresta silenziosa e misteriosa” a curura degli operatori della Biblioteca Doneda in collaborazione con i volontari di Nati per leggere per un nuovo appuntamento con #piccolilettoriforti – La locandina

TRADATE – La Biblioteca Frera iaugura L’Angolo morbido per i bambini da 0 a 12 mesi sabato 13 gennaio alle ore 10 in occasione di un nuovo appuntamento con le letture di Nati per leggere a cura di volontari e operatori per bambini da 0 a 3 anni – La locandina

SOMMA LOMBARDO – Doppio appuntamento sabato mattina con le letture dei volontari di Nati per Leggere che accolgono i più piccoli da 0 a 3 anni alle 9.30 e i più grandi, dai 3 ai 6 anni alle ore 10.30 per la restituzione dei loro migliori amici di peluches dopo la Notte di pupazzi in biblioteca – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Iniziano domenica 14 gennaio i Laboratri di Carnevale per costruire ciascuno la propria maschera negli oratori di Biumo Superiore e Inferiore, San Fermo e Valle Olona – Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – Ultimo fine settimana per divertirsi sulla pista di pattinaggio sul panoramico lungolago di Laveno – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Come scegliere il luogo del parto, tra intimità e sicurezza è il titolo dell’incontro con Marta Campiotti in programma sabato 13 gennaio alle 9.30 presso lo Studio ostetriche Montallegroe che inaugura il ciclo di incontri gratuiti “Semi di sapere 2024” per mamme e i papà in attesa – L’iniziativa

CASTELLANZA – Cellulare dai 14 anni? Se ne parla con lo psicoterapeuta Alberto Pellai sabato 13 gennaio alle ore 10,30 al Teatro di Castellanza. Durante l’incontro aperto a tutti sarà presentato il Progetto della scuola Montessori per sostenere i genitori nella scelta di posticipare l’età in cui dotare un figlio di uno smartphone di proprietà – L’articolo

TRADATE – Aperte le iscrizioni al corso gratuito della Croce Rossa Sai salvare un bambino? Il corso di manovre salvavita pediatriche si svolgerà sabato 20 gennaio alle 9,30 in Villa Truffini – Come partecipare

VARESE – Il Decanato di Varese propone tre serate online per essere genitori sempre in cammino, online il 15, 22 e 29 gennaio alle 21 con Mariolina Ceriotti Migliarese, medico neuropsichiatra ed editorialista di Avvenire e del Corriere della Sera – Leggi qui

VARESE – Porte aperte alle famiglie per la scuola dell’infanzia Foscarini e all’asilo nido Il Bozzolo di Cartabbia nella mattinata di sabato 13 gennaio – L’appuntamento

OPEN DAY – Gennaio è il mese delle iscrizioni a scuola per chi ha i figli che iniziano un nuovo percorso. VareseNews dedica alle famiglie lo Speciale Orientamento, con gli appuntuamenti per i diversi Open day – Guarda qui

PER TUTTI – Al Civico Museo di Maccagno visite guidate alla scoperta delle opere di Gino Moro. Eventi e presentazioni anticipano la festa di S. Antonio – Cosa fare nel weekend