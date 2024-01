Come scegliere il luogo del parto, tra intimità e sicurezza

Sabato 13 gennaio alle 9.30 lo Studio ostetriche Montallegro inaugura con Marta Campiotti il ciclo di incontri gratuiti “Semi di sapere 2024” per mamme e i papà in attesa

Lo Studio ostetriche Montallegro di Varese inaugura gli incontri gratuiti “Semi di sapere” riservati alle mamme e i papà in attesa nella mattinata di sabato 13 gennaio alle 9.30 nella sede di via Del Cairo 26 a Varese.

Tema di questo primo appuntamento è il “Luogo del parto, come scegliere tra intimità e sicurezza”.

Relatrice dell’incontro sarà l’ostetrica Marta Campiotti, fondatrice di Casa Maternità e dello Studio Ostetriche di Montallegro.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti con tessera associativa (annuale a 10 euro, valida per tutto il 2024).

Per info e prenotazioni scrivere a casamaternita.varese@gmail.com.

Lo Studio Ostetriche Montallegro è in via del Cairo 26, a Varese.