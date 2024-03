A Induno Olona un momento di raccoglimento per tutte le vittime del Covid

Anche a Induno Olona ieri pomeriggio si sono ricordati i tanti morti della pandemia, nella giornata nazionale indetta il 18 marzo, giorno in cui sfilarono per le vie di Bergamo i camion dell’Esercito con le bare dei morti per Covid.

Il sindaco Marco Cavallin, la vicesindaco Cecilia Zaini e altri amministratori e dipendenti comunali si sono ritrovati nel parco di Villa Bianchi per una breve cerimonia e per osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime e in ricordo delle persone morte a Induno Olona.

«E’ stato un momento di raccoglimento e ricordo per me – come credo per tutti i presenti – molto intenso e toccante – dice il sindaco Cavallin – Prima del minuto di silenzio ho fatto a me stesso una domanda, che ho poi rivolto a chi era con me: “Come siamo cambiati dopo questa triste esperienza?“. Perchè ci siamo detti durante il Covid che saremmo inevitabilmente cambiati, ma è stato davvero così? E se si come? In meglio? Ognuno ha la sua risposta a queste domande. Fare memoria di quel drammatico momento, che ha messo tutti noi davanti a concetti essenziali della vita, come la fragilità della nostra esistenza, la solitudine, la deprivazione momentanea delle libertà, il coraggio, la difficoltà e l’importanza di aiutare i più deboli…è molto importante. Sono riflessioni con cui siamo, o dovremmo essere, chiamati a fare i conti tutti i giorni».