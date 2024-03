All’Agrimercato di Induno Olona i consigli dei tutor di Caldiretti per un orto perfetto

L’arrivo della primavera fa scattare il ritorno alla coltivazione fai da te in orti ricavati su terrazzi, giardini e piccoli appezzamenti. Per aiutare i consumatori a imparare i segreti dell’orto perfetto, nel fine settimana nei mercati di Campagna Amica della Lombardia arrivano i tutor Coldiretti con consigli su come trapiantare e curare le piantine per produrre in autonomia frutta e verdura.

Diversi gli appuntamenti previsti domani, sabato 23 marzo, con una tappa anche nel Varesotto, all’agrimercato di Induno Olona in compagnia di Luca Ricci.

Il mercato si svolge dalle 8 alle 13 nell’area a parcheggio del rione San Cassano, in via Jamoretti, la strada principale che attraversa Induno Olona.