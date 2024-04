Fabio Pecoroni si candida sindaco di Travedona Monate

Il consigliere comunale Fabio Pecoroni rompe il silenzio e annuncia la sua candidatura a sindaco di Travedona Monate alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. A sostenerlo ci sono il gruppo “Agire in Comune” e Andrea Colombo, ex-sindaco dal 2009 al 2019.

«Sotto la guida di Colombo – affermano i candidati di Agire in Comune – e in collaborazione con i partiti del Centro-destra, il nostro gruppo ha sempre lavorato con dedizione per il bene di Travedona Monate. Ora, con le prossime elezioni amministrative all’orizzonte, è tempo di guardare al futuro con rinnovata speranza e determinazione».

«Ringrazio sinceramente Andrea Colombo e tutti i membri del team per la fiducia riposta nelle sue capacità – commenta Pecoroni -. Mi impegno, se eletto, a lavorare assiduamente con la sua Giunta per il progresso della comunità, rispettando le tradizioni e valorizzando il territorio».