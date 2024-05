A Varese Grignaffini e Conversano, ospiti di Filmstudio 90 i due importanti documentaristi

Sabato 25 maggio (alle ore 16.30) l’incontro per raccontare la loro esperienza con il cinema che data dagli anni 80, quando iniziarono a raccontare con le immagini il nostro tempo e i cambiamenti che il mondo sta vivendo

E’ davvero un incontro importante quello dedicato da Filmstudio 90 a due tra i più importanti registi e documentaristi italiani, Nene Grignaffini e Francesco Conversano, che saranno a Varese sabato 25 maggio (alle ore 16.30) per raccontare la loro esperienza con il cinema che data dagli anni 80, quando iniziarono a raccontare con le immagini il nostro tempo e i cambiamenti che il mondo sta vivendo. I loro lavori hanno vinto premi in numerosi festival internazionali, e nel 2006 hanno vinto il David di Donatello con Il bravo gatto prende i topi. Tra le loro opere, ricordiamo Megalopolis, Ritorno a Spoon River, Francesco a Cuba, La linea gialla. Bologna 2 agosto, Paisan ciao: proiettando brani dei loro film, parleranno della loro esperienza che li ha portati in oltre 40 anni ad esplorare mondi vicini e lontani e a raccontare le storie di gente comune e le storie di cui sono testimoni.

A seguire, alle ore 19, sempre presso il Cineclub Filmstudio 90 sarà proiettato il loro ultimo film, “Un paese ci vuole”. Zavattini, Luzzara e il Po, documentario dedicato al grande Cesare Zavattini e al suo paese, bagnato dal grande fiume. Il film è prima di tutto un reading di poesie del grande scrittore, poeta, drammaturgo, regista e padre del neorealismo italiano, dedicate a Luzzara, suo paese natale e al fiume Po, distante meno di un chilometro. Grazie alle voci di alcuni abitanti del paese romagnolo, le parole e il mondo di Zavattini rivivono insieme alla “mitologia” nata intorno al paese di Luzzara, divenuto Il Paese, una sorta di paradigma, dopo che nel 1953 il grande Paul Strand lo fotografò insieme alla sua comunità lungo le rive del fiume Po. Da quel momento fino ad oggi il paese di Luzzara continua ad essere visitato e raccontato da fotografi provenienti da tutto il mondo.

Ma “Un paese ci vuole” racconta, oggi più che mai, la necessità di riscoprire il valore della comunità, dello stare insieme e della condivisione. Dall’altra parte il film è la testimonianza di una emergenza ambientale, delle ferite e della fragilità del fiume Po che il riscaldamento globale e la siccità stanno inesorabilmente trasformando, rendendolo un luogo desertificato e senza vita. Da qui la necessità di tutti di contrastare l’irreversibilità del suo futuro, prendendocene amorevolmente cura prima che sia troppo tardi.

Informazioni al Filmstudio 90, cell.3382521026.