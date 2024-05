All Dance Academy porta in scena due musical a Gallarate

Come consuetudine All Dance Academy, scuola di danza di Venegono Inferiore affiliata a Uisp, a fine anno, porta in scena dei musical tratti da famosi spettacoli musicali e perfettamente adattati per il teatro. Nel corso degli anni All Dance Academy si è sempre distinta per la qualità degli spettacoli prodotti, con scenografie personalizzate e coreografie di grande qualità che hanno messo in luce i veri protagonisti del musical, ossia gli allievi che con grande entusiasmo e immense capacità riescono sempre a calarsi nella parte e catalizzare il pubblico, sempre numerosissimo.

Forti dei successi degli anni precedenti, All Dance Academy, quest‘anno raddoppia, ovvero porta in teatro due diversi musical: “Que Ves? La famiglia Madrigal” e “Remeber my name” (in alto la locandina di quest’ultimo).

Il primo, tratto dal famoso film di animazione “Encanto”, preparato appositamente per i più piccoli di età (dai 3 ai 15 anni), il secondo tratto da “Fame” in cui vedremo impegnati ragazzi e ragazze dai 14 anni ai 25 anni.

Sarà il Teatro Condominio di Gallarate ad ospitare entrambi gli spettacoli: sabato 15 giugno “Que Ves? La famiglia Madrigal” (inizio ore 20:45) e domenica 16 giugno “Remember my name” (inizio ore 20:45).

L’impegno è sempre gravoso in quanto portare sul palco circa cento ragazzi per “Que Ves?” e altrettanti per “Remember my name” è molto impegnativo. Ma All Dance ormai è collaudata e regge l’impegno con la sua organizzazione. Basti ricordare che per gli spettacoli sono stati prodotti circa trecento costumi.

Tutto questo regge anche grazie al pool di insegnanti altamente preparati e disponibili che si mettono a loro vota in gioco per la buona riuscita degli spettacoli, sotto la regia di Michela Cremona che segue anche la direzione artistica di All Dance Academy e con la straordinaria collaborazione di Eleonora Lombardo, grandissima professionista nel settore dello spettacolo e dell’insegnamento.