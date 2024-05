Castelveccana, Cometti: “La mia candidatura mossa dalla passione per il bene comune”

«Sono nato e cresciuto a Castelveccana, la mia candidatura è mossa dalla passione per il bene comune e di tutela del territorio, condivisa e supportata dalla stima personale dei candidati della lista e non ultimo dalla mia famiglia», spiega Giuliano Cometti candidato sindaco per Castelveccana, in continuità con il mandato di Luciano Pezza, attuale sindaco che ha invece deciso di non ripresentarsi. A sfidarlo politicamente è Maurizio Spozio.

Nel presentarsi racconta: «Ho 66 anni, perito industriale, come professione operatore nautico ora in pensione. Ho svolto il ruolo di consigliere comunale da 20 anni. Dal 2019 mi sono occupato dell’organizzazione e della gestione del servizio di trasporto anziani e disabili presso le strutture sanitarie».

Giuliano Cometti è il candidato per la lista Vivi Castelveccana appoggiato da Canazza Lorenzo, Bellini Davide, Fantato Silvano e Gambato Federica. A questi si affiancano De Marchi Arianna, De Taddeo Marco, Gervasoni Manuel, Barassi Camillo, Sabò Simona e Tovaglia Alberto. Insieme a loro, mette in campo la sua esperienza politica, «è stata molto utile per comprendere le tante dinamiche amministrative, la conoscenza dei dipendenti e le molteplici problematiche proposte quotidianamente».

Rispetto ai principali punti del programma spiega: «In ambito sociale, la sempre crescente richiesta, ci pone l’obbiettivo di consolidare e possibilmente incrementare i servizi offerti. Continuerà la buona intesa con le scuole di ogni ordine e grado, dare sostegno a tutte le associazioni affinché possano promuovere le loro attività, incentivando i giovani a esserne partecipi. Favorire un turismo sostenibile consentendo a cittadini e visitatori di vivere appieno le bellezze naturali del nostro territorio. Inoltre, uno dei principali punti che credo saremo chiamati ad affrontare sarà l’integrazione , visto l’importante e continuo flusso migratorio. Negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto la pandemia, una situazione socio economica difficile, che ha reso complicato la gestione di tanti progetti anche per i forti aumenti dei prezzi».

Come vedo il paese tra 5 anni? «Se mi permette, io ho due figli, già adulti, e due nipoti. Ecco, forse la risposta è questa. Fare quello che è nelle mie possibilità per dare e lasciare un paese migliore».

La presentazione della lista prevede due serate:

venerdì 24 Maggio- ore 21

Giovedì 6 Giugno- ore 21

entrambe alla “Sala Comunale” di Nasca.

