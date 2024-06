Incidente a Castronno, lunghe code in A8

Lunghe code in autostrada A8 tra Castronno e Varese in direzione Milano per un incidente tra due auto. È successo alle 15.41 di sabato 8 giugno all’altezza dell’area di servizio Brughiera Ovest. Coinvolte quattro persone, due uomini di 46 e 65 anni e due donne di 60 e 67 anni, soccorse dai mezzi di Areu Lombardia.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese e la Polizia Stradale. Conseguenze al traffico anche sulla viabilità ordinaria in ingresso in autostrada.