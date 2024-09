Che fare con i bambini nel weekend del 27, 28 e 29 settembre tra Varese e provincia

Tra Feste d’autunno e gli affascinanti laboratori della Notte dei ricercatori, quest’ultimo weekend di settembre offre ai bambini tantissimi eventi. Occasioni per immergersi nella natura che cambia o nelle arti circensi, attività per scoprire storie antichissime e divertirsi tra escursioni e spettacoli.

Il tempo ancora incerto nella giornata di venerdì potrebbe portare a vatiazioni di programma in alcune eventi: consigliamo di verificare con gli organizzatori o sulle pagine dedicate il regolare svolgimento.

EVENTI

VARESE – L’arte del circo nel cuore di Varese sabato e domenica con la seconda edizione dei Giardini Circensi tra giochi e spettacoli promossi da Spazio Kabum – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – In occasione della Festa dei vigili del Fuoco “Un giorno da pompiere” sabato e domenica sono in programma diversi giochi per i bambini, tra gonfiabili e attività di Pompieropoli e persino un giro in pony– Il programma

SOMMA LOMBARDO – La Festa d’autunno domenica porta in piazza Il paese dei balocchi a cura della Casa di Mago Merlino propone ai bambini tanti giochi e laboratori a base di creatività, sogni e desideri – L’evento

TRADATE – Nuova domenica di Porte Aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta. Per bambini e famiglie sono in programma speciali viaggi spaziali alla scoperta del sistema solare, giochi, percorsi e nuove Prove dell’esploratore – Qui tutto il programma

CAZZAGO BRABBIA – Sabato pomeriggio l’evento La giostra dei gatti e dei pesci inaugura tra arte e gioco le pitture murali realizzate tra vicoli e cortili da Chicco Colombo. Dopo una breve visita guidata spazio a un laboratorio creativo per creare personaggi con cui sfilare sino al lago – Tutte le informazioni

INARZO – Festa d’autunno domenica all’Oasi Lipu della Palude Brabbia per celebrare la nuova stagione tra visite guidate, divertenti caccia al tesoro, foto, musica e un brindisi condiviso – Qui i dettagli

VARESE – Tutta la magia di Harry Potter al Borducan di Varese domenica 29 settembre quando sarà presentato il programma dei Giochi dell Magia 2024 per piccoli maghi – L’iniziativa

MACCAGNO – Parte venerdì pomeriggio con un laboratorio per preparare insieme ai bambini biscotti medievali Maccagno imperiale, la maniefstazione di rievocazione storica fatta di leggende, costumi, giochi e sapori in programma nel weekend del 27, 28 e 29 settembre – Tutte le informazioni

VALGANNA – Domenica per le famiglie c’è Asili in festa, evento nato per far conoscere e sostenere le scuole materne di Ganna e Ghirla con tanti giochi e attività per i più piccoli– Scopri di più

BIANDRONNO – Si festeggia l’arrivo dell’autuno a Biandronno domenica con la Castagnata nel Bosco del Fauno, la prima della stagione in provincia – L’evento

CARNAGO – Sabato e domenica pomeriggio alla Fattoria Cogo, in occasione del Carnago Country Fest, spazio agli intrattenimenti per bambini con spettacoli di cavalli, laboratori e battesimo della sella – Tutto il programma

LEGNANO – Una domenica di festa nel Parco AltoMilanese con AcCURAtaMENTE nel bosco, e un rpogramma ricco di con laboratori creativi con materiali di riciclo, momenti di lettura e la possibilità di scambiare libri per bambini e una merenda – I dettagli

ROVELLO PORRO – Inizia sabato mattina La notte dei pupazzi in biblioteca rivolta ai bambini tra 4 e 10 anni e i loro amici peluches – La locandina

SPETTACOLI

BRUSIMPIANO – Domenica pomeriggio alla Soms arriva il Festival Terra e Laghi con lo spettacolo La Bella e la Bestia che coinvolge i bambini in una narrazione ricca di personaggi per capire insieme, divertendosi, il valore della diversità – Lo spettacolo

VENEGONO INFERIORE – Domenica in Biblioteca doppio appuntamento con “Le stanze di Zoe”, un evento basato sulla teatralizzazione di storie e racconti ed esperienze tattili per sensibilizzare i bambini sulla comunicazione con persone sorde – Qui tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Sabato mattina nonni e bambini sono invitati in biblioteca per Aspettando la festa dei nonni, una divertente lettura animata in compagnia di Martin e di Progetto Zattera Teatro – La locandina

AZZATE – Riparte venerdì con le nuove avventure dei Minions e la proiezione di “Cattivissimo Me 4” la stagione del Cinema Teatro Castellani – L’articolo

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – La libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia due grandi avventure ai bambini. La prima è un romanzo, l’ultimo del prof. Enrico Galiano, da leggere prima di dormire per sognare in grande. La seconda è un viaggio fantastico senza parole, da vivere sfogliando un silent book lasciandosi trasportare dalle illustrazioni – Le recensioni

LABORATORI

VARESE – venerdì al Campus di Bizzozero e sabato in piazza Monte Grappa per tutta la giornata tantissimi laboratori tra scienza e magia in occasione della Notte dei ricercatori promossa dall’Università dell’insubria con speciali percorsi guidati venerdì sera a Villa Mirabello con Notte al museo – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio La Notte dei ricercatori porta al Museo del Tessile un doppio appuntamento con il laboratoriodove Facciamo Luce sul colore, dove la scienza diventa quasi magia – Come partecipare

ESCURSIONI

VARESE – In occasione del SanFestival il Consiglio di quartiere 6 propone una Camminata tra i rioni domenica mattina, con innaugurazione del ponticello della Valgella a Valle Olona e arrivo al Jungle Field dei Gorillas a San Fermo per un pranzo condiviso con la comunità domenicana e la presentazione della squadra di Softball Varese Family – Leggi qui

CASTELLANZA – FAGNANO OLONA – Dal Parco Alto Milanese alla scoperta della Valle Olona con l’iniziativa di Domenica dedicata a famiglie, ciclisti e camminatori, con camminata e biciclettata tra i due parchi, giochi e storie in kamishibai – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato 28 settembre parte alle ore 16 da piazza Libertà una biciclettata fino al Bosco di via Curtatone. Una “Critical Mass” che sarà poi seguita da un pomeriggio di iniziative, con racconti e letture – L’iniziativa

CASSANO MAGNAGO – Nuovo appuntamento con Puliamo il mondo, La manifestazione promossa da Legambiente domenica 29 settembre dalle ore 8.30 in viale delle Rimembranze (incrocio con via Mantova) per ripulire le strade attorno al bosco di città– Qui tutte le informazioni

VARESE – Pronta la terza edizione della Bregazzana Walk Run Trail Idomenica su due percorsi di 7 e 9,5 km che toccano i confini della Rasa per poi salire ai piedi sulla vetta del Chiusarella – Come partecipare

SARONNO – Sabato mattina c’è la Strasaronno, la gara podistica che riserva un percorso speciale di 5 km alla Family Run adatta a tutti, inclusi bambini, giovani e scolaresche che potranno così vivere e condividere lo spirito di un grande evento sportivo – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

GALLARATE – Storie di mamme tra istinto e pregiudizio nello spettacolo Fai la brava! della Compagnia Arte Povera in scena sabato al Teatro di Gallarate nella serata promossa dal centro per la maternità Il Melograno. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

LAVENO MOMBELLO – Tantissimi incontri con autori e dedicati all’amore per la lettura e alla Biblioterapia nei tre giorni del festival Prendere il volo, che riserva alcuni appuntamenti alla letteratura ad alta voce e teatralizzata per i bambini e un incontro con il prof Enrico Galiano – Qui tutto il programma

AZZATE – Nella settimana dal 30 settembre al 5 ottobre, tutto il ricavato dello Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, sarà devoluto al sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite il 18 e 19 settembre 2024 da una nuova alluvione – L’iniziativa

PER TUTTI – Diverse le iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio alla scoperta di luoghi e storia. La Palude Brabbia saluta l’autunno con una festa tra natura, fotografia e musica. A Gallarate un’incontro ricorda Paolo Carù – Cosa fare nel weekend