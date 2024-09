Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 27, 28, 29 settembre

Dal cammino sulla Via Francisca del Lucomagno alla scoperta dei parchi della città, le iniziative del Comune di Varese in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Festa d’autunno alla Palude Brabbia: natura, fotografia e musica per celebrare la stagione. Una giornata di natura, arte e musica all’Oasi della Palude Brabbia per celebrare l’autunno con attività per tutte le età. Reading musicale al Sacro Monte: le parole di Alexander Langer con la voce di Girardi e le note di Calandra. Risuoneranno sabato 28 settembre al Sacro Monte di Varese nella cornice della Terrazza sopra il Mosè. L’ultimo buscadero: al Maga il libro su Paolo Carù. Adelfo Forni ha composto un bel libro in ricordo del fondatore della rivista musicale Buscadero, titolare del negozio “tempio” degli appassionati di vinili e musica a stelle e strisce.

LE PREVISIONI – Maltempo sulle Prealpi: piogge e rischio idrogeologico, miglioramento nel weekend con vento da Nord. Il maltempo ci accompagnerà per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 settembre. Da domani miglioramento, sabato e domenica previsto il sole – Leggi le previsioni

Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni per il maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate, il regolare svolgimento

EVENTI IN EVIDENZA

BIANDRONNO – Se si amano le tradizioni, la natura e il buon cibo, allora vi consigliamo di non perdere la Castagnata nel Bosco del Fauno. Il 29 settembre lo stand gastronomico sarà attivo dalle 12.00 alle 18.30, con un menù ricco di prelibatezze autunnali che sapranno conquistare ogni palato. Tutte le informazioni

CARNAGO – Torna il Carnago Country Fest. Dal 27 al 28 settembre 2024 in fattoria Cogo potete trascorrere tre giorni indimenticabili, a contatto con la natura, buon cibo e tanta musica country. Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Due weekend dedicati a piatti tipici locali e ricette a base di gorgonzola. A Caronno torna la Sagra del Gorgonzola. L’appuntamento è per il 27, 28, 29 settembre. Tutte le informazioni

MACCAGNO – Torna Maccagno Imperiale: la Corte, il lago e la leggenda di Ottone I. Un weekend di storia e tradizione sul Lago Maggiore. Tutte le informazioni

MALNATE – Da giovedì 26 a sabato 28 settembre, la Pro Loco di Malnate vi invita a partecipare alla manifestazione Fungo in festa. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO -Il 28 settembre lasciatevi trasportare da un’atmosfera magica, dove l’energia dell’acqua si unirà al fascino della moda e dello spettacolo. Appuntamento al Fiammetta Beach Club. Tutte le informazioni

VARESE – Tutta la magia di Harry Potter al Borducan di Varese. Domenica 29 settembre sarà presentato il programma dei Giochi dell Magia 2024. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – A Legnano vi aspetta un weekend all’insegna dei sapori autentici dell’Emilia Romagna con il Festival dello gnocco fritto. Tutte le informazioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – La Notte dei ricercatori raddoppia con due appuntamenti tra storia e scienza al Museo del tessile di Busto Arsizio. Torna l’evento che accende un faro su un settore di vitale importanza per lo sviluppo di tutto il Paese. A Busto doppio appuntamento al Museo del Tessile – Tutte le informazioni

VARESE – Pilota per un giorno: open day all’Aeroclub Adele Orsi di Varese. Domenica 29 settembre dalle ore 10 ci sarà la possibilità di volare su alianti e provare un simulatore di volo – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Giornata della montagna”, sabato di appuntamenti al parco di Via Milano. Domenica un’intera giornata dedicata ad attività, esperienze, racconti e consigli legati all’appassionante modo della montagna – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra tornano gli appuntamenti di “Paesaggio in rassegna”. L’intera manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Europea del Joint Research Centre e dal JRC Garden Club, con il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

VALGANNA – Valganna: “Asili in festa” per far conoscere e sostenere le scuole materne di Ganna e Ghirla. Un evento fortemente voluto dai due presidenti per far conoscere le due realtà e raccogliere fondi per la ristrutturazione degli spazi esterni e dell’area giochi dei bimbi dei sue asili – Tutte le informazioni

GALLARATE – In bici dal centro di Gallarate a via Curtatone. “Difendiamo il verde rimasto”. Continua la mobilitazione del presidio, che coinvolge anche associazioni e Comitati della zona. Dopo laboratori e incontri anche per bambini in settimana, sabato è prevista anche una biciclettata con altre iniziative – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “Un giorno da pompiere”: a Cassano Magnago la festa dei vigili del fuoco aperta a tutti

Una due giorni di appuntamenti, divertimento e sensibilizzazione, organizzata dall’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in ricordo di Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio – Ecco il programma

VALLE OLONA – Dal Parco Alto Milanese alla scoperta della Valle Olona. Domenica 29 settembre una giornata dedicata a famiglie, ciclisti e camminatori, con un percorso totale di circa 10 km da percorrere prima in bicicletta e poi a piedi. Dalle 14:30 previste attività dedicate ai bambini – Tutte le informazioni

VARESE – La Camminata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona inaugura il ponticello della Valgella. La camminata storico-culturale gratuita parte domenica 29 settembre alle 9.45 da piazzale Don Gabbani e termina con la squadra di Softball Varese Family – Tutte le informazioni

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario del Parco Pineta. Domenica 29 settembre dalle 14.30 speciali viaggi spaziali alla scoperta del sistema solare, giochi, percorsi e nuove Prove dell’esploratore – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio celebra le Giornate Europee del Patrimonio con una passeggiata culturale nel centro città – Tutte le informazioni

VARESE – L’arte del circo nel cuore di Varese: un weekend con “Giardini Circensi”. Sabato 28 e domenica 29 settembre i Giardini Estensi si trasformano in un teatro a cielo aperto con la 2a edizione del festival organizzato da Spazio Kabum – Tutte le informazioni

VARESE – Dalla Via Francisca ai Giardini Estensi, appuntamenti in cammino attraverso i tesori del patrimonio di Varese. Dal cammino sulla Via Francisca del Lucomagno alla scoperta dei parchi della città, le iniziative del Comune di Varese in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – La giostra dei gatti e dei pesci a Cazzago Brabbia, tra arte e gioco. L’evento di sabato 28 settembre, con visita guidata dall’artista Chicco Colombo e laboratorio, inaugura le pitture murali realizzate tra vicoli e cortili – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo sfila la storia a motori con il raduno di auto e moto d’epoca. La manifestazione è organizzata dal Club Nazionale Fiat 600 con il patrocinio del Comune di Besozzo – Tutte le informazioni

LEGNANO – Una domenica di festa nel Parco AltoMilanese con l’associazione AccurataMente. Sono previsti un laboratorio con materiali di riciclo, momenti di lettura con la possibilità di scambiare libri per bambini e una merenda – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CAZZAGO BRABBIA – A Cazzago Brabbia si fa festa: dall’aperitivo di fine estate, alla tavolata in centro paese. Tante belle iniziative che vogliono creare un senso di comunità. Dalla visita guidata ai murales di Chicco Colombo, alla Cazzag-End Summer Fest. Ma il momento clou sarà “Tutti a Tavola” – Tutte le informazioni

INARZO – Festa d’autunno alla Palude Brabbia: natura, fotografia e musica per celebrare la stagione. Una giornata di natura, arte e musica all’Oasi della Palude Brabbia per celebrare l’autunno con attività per tutte le età – Tutte le informazioni

ANGERA – Nel weekend torna “Un lago di… vino”. Ad Angera la sfilata dei carri vendemmiali. Sul lungolago musica e stand gastronomico a cura della Pro Loco. E poi incontri, degustazioni e la tradizionale sfilata – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Festa per i 90 anni del Gruppo Alpini. Sabato 28 in biblioteca una serata tra racconti storici e canti alpini; domenica 29 la sfilata con le Penne Nere provenienti da diverse sezioni della provincia – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – A Porto Valtravaglia la prima edizione di Oktober Port con birra e cucina bavarese. La manifestazione, si terrà alla Tensostruttura Valtsport di Muceno che garantirà l’ evento anche in caso di pioggia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

AZZATE – “Cattivissimo Me 4” fa ripartire il Cinema Teatro Castellani di Azzate. Il primo appuntamento per gli appassionati di cinema della Valbossa e dintorni è fissato per venerdì 27 settembre, quando verrà inaugurata la nuova stagione. Riparte anche il cineforum – Tutte le informazioni

VARESE – Arianna Scommegna porta a Varese “Potevo essere io”. Appuntamento per venerdì 27 settembre al Salone Estense per lo spettacolo incluso nella rassegna “Parola di donna” – Tutte le informazioni

CINISLLO BALSAMO – Per il festival teatrale Terra e Laghi lo spettacolo “Il richiamo della natura”. Il teatro Blu va in scena a Cinisello Balsano con lo spettacolo comico sulla natura e corretta alimentazione. Con Fabrizio Cadonà e Arianna Rolandi – Testo e regia di Silvia Priori – Tutte le informazioni

DAVERIO – Con il Centro Anziani di Daverio a Saronno per lo spettacolo de “I Legnanesi”. L’appuntamento è domenica 29 settembre alle ore 16.00. Il gruppo teatrale “I Legnanesi” torna in scena con il nuovo spettacolo intitolato “Guai a chi ruba”. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Va in scena “La Bella e la Bestia”. Spettacolo comico d’ attore sul tema della diversità, coinvolgere i bambini attraverso la narrazione della storia, i suoi diversi personaggi – Tutte le informazioni

VARESE – ll Milanese Imbruttito presenta al Miv il film “Ricomincio da Taaac”. Sabato 28 settembre alle 15.30 il Miv ospiterà Germano Lanzoni con uno dei registi e Leonardo Uslengo (il Nano) che introdurrà la proiezione del suo nuovo film “Ricomincio da Taaac”. L’evento sarà presentato da Sheila Capriolo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Storie di mamme tra istinto e pregiudizio nello spettacolo Fai la brava! Ingresso gratuito sabato 28 settembre alle ore 21 al Teatro del Popolo per lo spettacolo della compagnia Arte povera proposto da Il Melograno – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Trent’anni di carriera per gli Shandon, il tour fa tappa a Varese. La band ska-core che ha fatto la storia del genere in Italia fa tappa a Varese sabato 28 settembre, al TuMiTurbi, in occasione del tour per festeggiare – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza il live set del duo Bellows con Francesca Heart. Nel museo di arte contemporanea il live set del duo formato da Giuseppe Ielasi e Nicola Ratti, con loro Francesca Heart – Tutte le informazioni

VARESE – Reading musicale al Sacro Monte: le parole di Alexander Langer con la voce di Girardi e le note di Calandra. Risuoneranno sabato 28 settembre al Sacro Monte di Varese nella cornice della Terrazza sopra il Mosè – Tutte le informazioni

CUVIO – Cuvio celebra Giacomo Puccini: un fine settimana di musica, mostre e libri. Con lo spettacolo “La Milano del giovane Puccini” e due esposizioni, il 28 e 29 settembre la Valcuvia rende omaggio al maestro a 100 anni dalla sua scomparsa – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Indie rock e dj set sulle rive del Maggiore, a Leggiuno arriva “Suoni lacustri”. Dalle 16,30 si susseguiranno le esibizioni di diversi artisti del territorio tra concerti e dj set. Appuntamento al Sasso Moro – Tutte le informazioni

DAVERIO – A Daverio la seconda tappa di Reviviscenze Musicali. I protagonisti della serata saranno i talentuosi pianisti Annamaria Cigoli e Antonio Puligheddu, accompagnati dalla Insubria Chamber Orchestra sotto la direzione del Maestro Giorgio Rodolfo Marini – Tutte le informazioni

VARESE – Doppio concerto di musica classica per la Casa del Sollievo di Varese. Sabato 28 settembre due spettacoli per la struttura della Fondazione Molina – Tutte le informazioni

GALLARATE – Jazz in Broletto Gallarate si sposta al Teatro Condominio con i Chicago Stompers. In scena al teatro nel centro di Gallarate il gruppo che riporta in vita il jazz dell’epoca d’oro, tra anni Venti e Trenta, con strumenti d’epoca e rigorosa interpretazione – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – “Dannati e condannati – Welcome to Sarajevo”, la presentazione a Busto Arsizio. Giovanni Luigi Navicello sarà alla Galleria Boragno venerdì 27 settembre per parlare del romanzo vincitore del primo premio per la Narrativa edita al 49° Premio Internazionale Casentino – Tutte le informazioni

LUINO – A Palazzo Verbania un incontro con Chiara Boni. La presentazione, organizzata dall’associazione culturale Le Sempiterne, The Everlasting People, sarà importante per scoprire “Io che nasco immaginaria. Autobiografia” edita Baldini e Castoldi – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2024. In Sala Montanari, domenica 29 settembre, ci sarà l’occasione per conoscere i 31 finalisti e il loro rapporto con la scrittura e col mondo delle lettere – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’ultimo buscadero: al Maga il libro su Paolo Carù. Adelfo Forni ha composto un bel libro in ricordo del fondatore della rivista musicale Buscadero, titolare del negozio “tempio” degli appassionati di vinili e musica a stelle e strisce – Tutte le informazioni

VARESE – Con il Premio Chiara una serata per i 100 anni dalla morte di Franz Kafka. Con Gianmarco Gaspari ed Enzo Laforgia l’evento “La ragione e la metamorfosi” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Il ruggito della pecora nera” alla Galleria Boragno. Sabato 28 settemebre l’appuntamento con Maria Rita Gismondo e Claudio Minolti. Il libro sarà presentato dal dottor Francesco Gaeta – Tutte le informazioni

VARESE – “Acqua e Zucchero”: un viaggio nell’Italia del Dopoguerra attraverso la memoria di Dino Azzalin. Lo scrittore presenta il suo libro sabato 28 settembre alle ore 18 alla Libreria degli Asinelli. Protagonista imprescindibile è la Jole, madre dell’autore vera anima della famiglia – Tutte le informazioni

INCONTRI

BUSTO ARSIZIO – “Bullismo in musica, combattiamolo insieme”, a Busto Arsizio una serata tra musica e parole. Un evento per riflettere insieme riguardo al tema del bullismo scolastico con diversi ospiti e momenti musical – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – A Vedano Olona si partale di “Ghiacciai e cambiamento climatico: un difficile rapporto”. Per la rassegna Ecosistema Valle del Lanza una serata con il Naturalista Matteo Tolosano, Incaricato alla stazione Artica dell’Insubria – Tutte le informazioni

VARESE – Varese ospita un confronto sull’archeologia industriale e l’opera di Luigi Moretti. Si terrà nel pomeriggio del 28 settembre, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Varese, una tavola rotonda dedicata all’archeologia industriale dell’Alta Valle Olona, con un particolare focus sulla figura di Luigi Moretti – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – In Via Albuzzi a Varese arriva l’opera firmata da Emilio Negretti. Un’opera site-specific dal titolo “Doppel Traum II”. Appuntamento per il 28 settembre alle ore 17.30 in galleria – Tutte le informazioni

TAINO – SESTO CALENDE – Un pomeriggio nell’arte, tra libri e visite negli studi di Fontana e Sangregorio. Una giornata di eventi per domenica 29 settembre, a partire dal pomeriggio con la presentazione del libro “Atlante delle architetture e dei paesaggi dal 1945 a oggi in provincia di Varese. 200 luoghi da non perdere” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Arte e natura entrano nell’ex fabbrica a Busto Arsizio. Opere in mostra per promuovere l’economia circolare. Quinta edizione per Dell’Arte e Della Natura, la rassegna di artisti che prende vita alla Fondazione Bandera (un tempo fabbrica metalmeccanica) e nello studio legale Albè & Associati – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – “Dal Monte Fuji alla Rogorella, passando dall’Olimpo”: una mostra che unisce Oriente e Occidente nel cuore di Bodio Lomnago. La collettiva, che verrà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 17.00 nell’atelier espositivo di Roda lab s.r.l., celebra l’incontro artistico tra Italia e Giappone, con opere di rinomati incisori provenienti dai due Paesi. Tutte le informazioni per visitarla – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – A Cadrezzate con Osmate la mostra fotografica che racconta le metropolitane di tutto il mondo. In esposizione 40 pannelli che raffigurano 30 metropolitane da tre continenti immortalate dal fotografo Mario Bobba. L’inaugurazione sabato 28 settembre – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “La treccia”: un intreccio d’arte tra pittura, scultura e calligrafia sul Lago Maggiore. Tre artiste (Sarah Dalla Costa, Miriam Pracchi e Carmela Arf) un’unica visione creativa: dal 26 settembre al 6 ottobre Laveno Mombello ospita “La Treccia”, una mostra che intreccia ceramica, scultura e calligrafia estremo-orientale – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

CASSANO MAGNAGO – SOMMA LOMBARDO – Progetto Layla e Coro Divertimento Vocale uniti sul palco a Cassani contro la violenza di genere. Il concerto di raccolta fondi ha il patrocinio del Comune di Cassano e di quello di Somma: una serata di divertimento e solidarietà – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Il Collegiata”, a Castigliono Olona vino e solidarietà. Quest’anno il ricavato andrà a sostegno di Aisla Varese (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), in collaborazione con Asd Team Lino di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate il torneo benefico di ping pong di Varese Alzheimer. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti operativi sul territorio di Gallarate e sensibilizzare i partecipanti alle tematiche inerenti alle persone affette da demenza e le loro famiglie – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Pronta la terza edizione della Bregazzana Walk Run Trail. Il percorso per chi corre sarà di circa 9,5 km con un dislivello di 500m circa e toccherà i confini della Rasa per poi salire ai piedi del Monte Chiusarella passando dai “piedi della madonna” – Tutte le informazioni

BASKET – Mandole: “Con la palla in mano dovremo mettere paura a Brescia”. Domenica 29 la Openjobmetis esordisce in campionato sul parquet della Germani. Il coach: «Lavoro duro a rimbalzo per correre in attacco». E sul precampionato spiega: «Ho fiducia: torna Mannion e abbiamo un Librizzi in più» – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 settembre. La Strasaronno, i Legnanesi (e una mostra) al Teatro Giuditta Pasta, musica spirituale al Santuario. C’è questo e tanto altro nel fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre a Saronno e dintorni – Gli appuntamenti