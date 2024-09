“Giornata della montagna”, sabato di appuntamenti al parco di Via Milano a Besozzo

L’Amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con il CAI, Club alpino italiano, sez. di Besozzo propone per SABATO 28 SETTEMBRE 2024 una GIORNATA DELLA MONTAGNA, un’intera giornata dedicata ad attività, esperienze, racconti e consigli legati all’appassionante modo della montagna.

L’evento rientra nel programma della Settimana Europea dello Sport, dove Besozzo insieme con altre realtà locali, con atleti, appassionati, esperti e associazioni sportive di tutta Europa si riunisce idealmente per essere parte di un movimento che promuove la salute, la vitalità ed il benessere.

Il parco di via Milano di Besozzo aprirà le porte al mondo alpino con appuntamenti per le famiglie ma anche per i giovani che si vogliono avvicinare a questo affascinante mondo. Una parete di arrampicata di 08 metri di altezza vi metterà alla prova – interviene l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – come pure un ponte tibetano e un arrampica albero appositamente installati tra gli alberi del nostro parco.

ECCO IL PROGRAMMA:

ore 10.30 apertura con attività ininterrotta fino a chiusura giornata;

ore 11.00 presentazione soccorso alpino Varese;

11.15 14.00 16.00 uscite nordic Walking a cura dell’ ass. il Quicchio in compagnia anche dei gruppi di cammino del Comune di Besozzo.

Alle 11.15 si affiancherà la walking leader Luisa Torre;

15.00 interviste racconti e consigli sulla montagna;

E dalle 16.30 …. spazio ai GIOVANI con il DJ SET DEIV E DOME.

Durante tutta la giornata sarà operativo uno gustoso stand gastronomico, a cura della associazione F.A.R.M., con ricchi menù di montagna. “Non mancheranno – commenta Vincenzo Tagni – la tipica polenta con spezzatino, salumi e formaggi!”.

ESTHER FERRERO GOIKOETXEA presenterà e dialogherà con gli ospiti. “Siamo orgogliosi di proporre – commenta Il presidente del CAI sezione di Besozzo Paolo Magistri – la nostra passione della montagna, di far conoscere questo mondo alla comunità. Sarà una grande giornata!”

Ingresso libero e partecipazione gratuita a tutte le attività.