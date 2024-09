Torna l’evento benefico per l’ematologia di Busto Arsizio. Al Fratello Sole la comicità di Claudio Batta

Torna sul palco del teatro Fratello Sole di Busto Arsizio la serata benefica organizzata dal consigliere comunale Alessandro Albani a favore dell’ematologia di Busto Arsizio. Tra risate e solidarietà per la terza volta i comici di Zelig e Colorado sono pronti a far sorridere il pubblico, aiutando allo stesso tempo l’ospedale di Busto Arsizio.

Quest’anno a portare la sua comicità sul palco sarà Claudio Batta, un attore di teatro noto per la sua versatilità, con un repertorio che spazia da Agatha Christie a Anton Cechov. È diventato famoso al grande pubblico grazie al personaggio di Capocenere, “l’enigmista” di Zelig Circus, ma ha esplorato anche altri settori, come la radio e la televisione, partecipando a programmi su RTL 102.5 e Radio 105, oltre che a diverse edizioni di “Zelig Circus” e “Belli Dentro”.

L’appuntamento è per il 6 settembre (ore 21) al teatro Fratello sole di via Massimo d’Azeglio 1 con ingresso a offerte libera fino ad esaurimento posti (circa 400).

Nel presentare l’evento Alessandro Albani ci ha tenuto a ringraziare lo studio A&A (Albè e Associati) che da qualche anno organizza e sponsorizza eventi culturali in giro per la città e all’interno dello studio legale.

I soldi raccolti verranno devoluti all’associazione di Cislago Dudù for you che da qualche anno organizza eventi a sostegno di progetti in ambito sanitario: «È un’associazione piccola ma forte e seria, con la quale collaboro già dall’anno scorso» – ha aggiunto Albani che poi ha ringraziato anche lo scrittore e giornalista Marco Linari per aver deciso di devolvere parte dell’incasso del libro “Il volo padano” a questa causa.

L’iniziativa di Albani è piaciuta molto all’avvocato Giorgio Albè che ha messo a disposizione il suo elegante studio legale per la presentazione dello spettacolo: «Da tempo siamo impegnati sul fronte culturale in città ma quando Alessandro mi ha parlato del suo progetto, insieme agli altri, abbiamo deciso di dare un sostegno sia a livello comunicativo che di presenza. La finalità è davvero importante»

Più di tutto hanno fatto breccia le parole di Albani sul senso della restituzione: «I medici del reparto di ematologia hanno fatto tanto per chi mi sta vicino e quindi, come nella favola del colibrì che contribuisce a spegnere l’incendio nella foresta con una goccia d’acqua, ho pensato di mettere in piedi questo appuntamento annuale. Come nella favola credo fortemente nell’idea che se tutti portassero la loro piccola goccia il mondo sarebbe un posto migliore».