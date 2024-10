“Primi Applausi!”, a Busto Arsizio spettacoli teatrali per bambine e famiglie

Compagnie professioniste da tutta Italia proporranno spettacoli per tutti i gusti; dalle marionette ai burattini, dal teatro di narrazione alle ombre, dall’evento appositamente creato per Halloween

Ritornano gli spettacoli teatrali per tutta la famiglia al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio (VA).

Compagnie professioniste da tutta Italia proporranno spettacoli per tutti i gusti; dalle marionette ai burattini, dal teatro di narrazione alle ombre, dall’evento appositamente creato per Halloween alle fiabe classiche…. il tutto per passare un pomeriggio in allegria.

Non Mancate!