Gruppo Astronomico Tradatese, una serata per festeggiare 50 anni tra le stelle

Il 16 novembre 1974 il radiotelescopio di Arecibo lanciò verso l’ammasso globulare di Ercole, a 26 mila anni luce di distanza, un famoso messaggio radio contenente tutte le informazioni essenziali della vita sulla Terra. Era il primo tentativo di comunicare informazioni terrestri ad eventuali extraterrestri.

Proprio in quel periodo, a pochi anni dalla conquista della Luna, nacque a Tradate il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese, con uno scopo importante e preciso: far da tramite tra la ricerca astronomica, fisica, geologica e la gente comune ed il mondo della scuola, mediante conferenze pubbliche (sempre gratuite!) a scadenza quindicinale durante tutto l’anno.

Questa attività continuativa, cui mai nessuno aveva mai pensato in precedenza, è forse la ragione primaria della incredibile longevità di questa associazione. Nei passati 50 anni sono state organizzate decine di spedizioni scientifiche in tutto il mondo e sono state allestite più di 800 conferenze pubbliche, con la presenza a Tradate di tantissimi scienziati e astronauti italiani e stranieri. Tutto questo e molto di più farà da cornice alla imperdibile serata di gala di lunedì 18 Novembre 2024, alle 21 al Cine GRASSI di Tradate sul tema: GAT, 50 ANNI TRA LE STELLE.

Tra i moltissimi invitati ci saranno tutti i sindaci ancora viventi che hanno governato Tradate nel passato mezzo secolo, i rappresentanti di molte associazioni di astrofili locali e nazionali, molti rappresentanti della politica locale e nazionale. A tutti verrà fatto dono di una corposa ( 80 pagine) pubblicazione speciale nella quale il dott. Giuseppe Palumbo ha sintetizzato con

poche parole e moltissime immagini storiche i 50 anni di storia del Gruppo Astronomico Tradatese. I responsabili del GAT hanno anche preparato una chiavetta USB con inserite ( a cura di Paolo Ostinelli) le 175 lettere inviate ai soci a partire dall’inizio degli anni 80 e una sessantina di articoli scientifici integrali pubblicati su varie riviste amatoriali e professionali: un documento davvero eccezionale sia dal punto di vista storico che scientifico.

In 50 anni gli astrofili del G.A.T. hanno viaggiato in tutto il mondo per osservare comete, fenomeni celesti tra cui ben 13 eclissi totali di Sole e varie missioni spaziale. Hanno inoltre realizzato una decina di libri molto apprezzati dal pubblico. Uno dei risultati conseguiti è stato sorprendente: alcuni astrofili del G.A.T. hanno effettuato un percorso di studi che da astrofili li ha portati a diventare astronomi professionisti e astrofisici.