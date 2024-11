La strega Evang: la presentazione del libro è un concerto a Sant’Ambrogio

“Lette intorno al focolare prima di dormire o per compagnia, da millenni, le fiabe sono le storie che più di tutte, grazie alla semplicità narrativa e alle qualità dei protagonisti, riescono ad essere immediate. Regalano ai lettori una morale, un insegnamento che difficilmente dimenticheranno, così come non potranno fare a meno di affezionarsi ai protagonisti”.

Nasce così La strega Evang, libro della musicista Sabrina Nardi (Albatros editore), che sarà presentato sabato 23 novembre alle ore 18 presso la sede dell’Accademia musicale Papillons di Sant’Ambrogio (in Via Robarello 2, Varese).

Ad accompagnare in questa serata la scrittrice, autrice di parole e musiche, anche il suo Oboe assieme alla pianista Corinna Sinigaglia, la volinista Antonella Aloigi e l’attore Andrea Raffo.

La musicalità con cui si leggono le parole di questa fiaba in versi, fa da colonna sonora ai diversi valori dai quali si può trarre una morale: il rispetto per la natura e per tutte le sue creature, la saggezza, l’altruismo, la solidarietà e il perdono. Questi valori accompagnano le avventure della Strega Evang attraverso sette capitoli, in compagnia del suo fedele e saggio gufo Hugus, sempre pronto a insegnarle la cosa giusta da fare, di cibi naturali ed erbe curative come fucus, rosa canina, finocchio, lavanda e noci, di un albero dotato di sensibilità e di tutti i “non umani”, come il maialino Margherita.

Capitolo dopo capitolo, ci si affeziona alla Strega Evang, perché tutte le lezioni che impara strada facendo sono un invito a riflettere per diventare “Umani” migliori.