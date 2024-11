Storia di un No, spettacolo per ragazzi e ragazze a Spazio Yak

Domenica 24 novembre alle ore 17 allo Spazio Yak va in scena Storia di un No, il racconto di un incontro, di un primo bacio, ma soprattutto di una scelta

Un No può cambiare tutto. Si intitola Storia di un No lo spettacolo in programma domenica 24 novembre alle ore 17 allo Spazio Yak di piazza Fulvio De Salvo a Varese. Uno spettacolo originale, adatto anche a bambini e ragazzi dagli 11 anni.

Martina (Annalisa Arione) ha 14 anni, una pianta carnivora di nome Yvonne e un paio di cuffiette bianche. Non ha vestiti firmati, né un motorino, e sua mamma non c’è più.

C’è però suo papà, attento e affettuoso, che cucina lasagne nelle occasioni importanti. C’è Alessandro (Dario De Falco), con la felpa di marca e un ciuffo perfetto, che si innamora di Martina. O almeno così dice lui.

Storia di un No è una storia che parla d’amore, di amicizia, di famiglie imperfette e di prime esperienze che non sempre somigliano ai sogni.

È il racconto di un incontro, di un primo bacio, ma soprattutto di una scelta: quella di dire basta, di ritrovare sé stessi e di rifiutare di essere “a metà”.

Martina sceglie di cambiare le cose. Può un’adolescente cambiare il mondo? Questo spettacolo dice di sì.

Le musiche sono di Enrico Messina

Info e prenotazione biglietti a questo link .