“Democrasia”: un incontro a Busto Arsizio per discutere Premierato e DDL Sicurezza

Si terrà mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45, presso Villa Tovaglieri in Via Volta 11/b a Busto Arsizio, la serata di dibattito intitolata “Democrasia”, un gioco di parole che allude alla fragilità delle democrazie moderne, esposte a continui attacchi ai loro principi fondamentali. L’evento è organizzato dal Comitato Antifascista di Busto Arsizio, dal Gruppo Tanuki e con il sostegno del sindacato di base ADL Varese.

Al centro della discussione vi saranno due temi di attualità: il Premierato e il DDL Sicurezza, considerati dagli organizzatori non come risposte alla crisi della democrazia, ma piuttosto come elementi di un sistema sempre più volto al controllo e alla repressione.

A coordinare la serata sarà lo scrittore Sergio Barletta, mentre interverranno due esperti in ambito giuridico:

Luigi Lia, che affronterà il tema “Premierato: una riforma costituzionale incostituzionale”, analizzando le criticità della proposta di modifica dell’assetto istituzionale italiano;

Ugo Giannangeli, con l’intervento “DDL Sicurezza, da Stato sociale a Stato penale”, incentrato sulle implicazioni delle nuove norme in materia di sicurezza.

L’incontro vuole essere un’occasione di approfondimento e dibattito, per comprendere meglio i possibili impatti delle riforme in discussione e per promuovere un confronto critico e informato.

Come ricordano gli organizzatori, citando un celebre verso musicale, “…e l’Italia giocava alle carte, e parlava di calcio nei bar…”, l’informazione e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per la difesa della democrazia.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono informarsi e mantenere viva l’attenzione su questi temi.