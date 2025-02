Giallo, musica e Lago Maggiore: un pomeriggio con Marco Marcuzzi a Gallarate

Per gli appassionati del genere giallo, della musica e dei paesaggi del Lago Maggiore, arriva a Gallarate un evento da non perdere: sabato 8 febbraio, alle ore 16:45, la Sala Impero di via Ugo Foscolo ospiterà un incontro con Marco Marcuzzi, autore trevigiano con una vita trascorsa tra Venezia, Firenze, Milano e ora residente in Valcuvia.

Marcuzzi è celebre per i suoi romanzi noir e gialli (ne ha pubblicati ben dieci), conquistando i lettori con le sue trame avvincenti. Oltre alla scrittura, l’autore è noto come pianista, con centinaia di concerti all’attivo che testimoniano la sua passione e maestria musicale.

L’evento, parte del calendario culturale “La Scintilla”, sarà arricchito dalla presentazione di Anna Lorenzini, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della vita e delle opere di Marcuzzi.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un pomeriggio tra letteratura, musica e dialoghi con un autore poliedrico che sa intrecciare mistero, arte e il fascino dei luoghi che ama. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di cultura.

“La scintilla” è il calendario culturale promosso da Collana Galerate e Pro Loco Gallarate, insieme ad Adelfo Forni.