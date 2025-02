Le Final Four di Coppa Italia in diretta su VareseNews

Tre partite per assegnare la “coccarda”. Varese ospita per la terza volta le finali di Coppa Italia di hockey su ghiaccio all’Acinque Ice Arena nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 febbraio. Nel primo giorno ci sono le semifinali (Aosta – Feltre alle 15; Caldaro – Mastini alle 19) mentre domenica la finalissima è fissata alle 19,30. VareseNews racconterà l’evento attraverso un liveblog attivo dal pomeriggio di venerdì: all’interno notizie, immagini, curiosità da via Albani e il sondaggio-pronostico della vigilia; aggiornamenti sulla prima partita e diretta azione per azione della gara (o delle gare) dei Mastini.

Il live è contenuto in questa pagina (attendere un attimo il caricamento) ma si può visualizzare anche CLICCANDO QUI.