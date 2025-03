Il bisogno chiama e Varese risponde: numeri record per la risottata solidale

Realizzata dall’organizzazione di volontariato Pane di sant’Antonio – Casa della carità in collaborazione con l’associazione La compagnia del chicco duro e Cucina Barzetti, la risottata solidale, giunta all quarta edizione, è diventata ormai un appuntamento imperdibile per la città di Varese.

Quest’anno con oltre 1500 porzioni e 150 chili di riso si appresta a battere ogni record precedente. Tutto il ricavato andrà a favore della Casa della carità di Varese, una cittadella che dà ai bisognosi accoglienza, fornendo: un servizio mensa, un servizio docce, un emporio dove poter fare la spesa con una tessera, farmacia e guardaroba.

Una lunga fila di persone si è formata nel cortile di piazza Canonica dietro la Basilica di San Vittore fin dalle 11 e 30. Una grande partecipazione resa possibile da una bellissima giornata primaverile. Moltissime famiglie con bambini, ragazzi e ragazzi, nonni e nipoti hanno degustato il risotto da passeggio nell’accogliente giardino della canonica.

Ad accogliere i tantissimi commensali, i volontari, mentre in cucina chef Sergio Barzetti di Malnate, uno dei massimi esperti in Italia in fatto di risotto, con la sua brigata costituita da dieci amici dell’associazione “Chicco duro“, provvedeva a cucinare.

«L’obiettivo è aiutare chi ha più bisogno di noi – ha commentato Barzetti – una briciola , come dice don Marco Casale, che unite a tante altre esprime la solidarietà di questa splendida città. La nostra brigata va in giro per l’Italia con il risotto per beneficenza. All’inizio della stagione mettiamo giù le date di dieci eventi benefici, escluso Varese che per noi è un appuntamento fisso. Finché c’è brodo c’è speranza e avendo sette laghi l’acqua non manca mai».

