Rapinatori in trasferta a Parma, un uomo e una donna arrestati a Varese

Un uomo e una donna, rispettivamente di anni 39 e 31, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata commessa a Parma nelle prime ore della stessa mattinata ai danni di una donna, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria nella mattina di giovedì 20 marzo dagli uomini della Polizia di Stato di Varese.

La vittima è stata aggredita fisicamente dai due mentre stava raggiungendo il posto di lavoro, riportando lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni e le è stata sottratta la borsa all’interno della quale custodiva i propri effetti personali.

L’immediata richiesta di aiuto rivolta dalla donna alla Polizia ha consentito di avviare immediatamente le ricerche dei due rapinatori, i quali nel frattempo stavano facendo rientro a Varese. Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso uno scambio di informazioni con il corrispondente Ufficio della Questura di Parma, sono riusciti a ritracciare i soggetti in una via del centro cittadino, ove sono stati fermati mentre erano ancora in possesso di tutti i beni sottratti alla vittima.

Il complesso degli accertamenti sviluppati ha consentito di raccogliere tutti gli elementi indiziari e i riscontri necessari per procedere al fermo a carico dei due i quali, dopo l’udienza di convalida del giudice, sono stati condotti in carcere.