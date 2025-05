Derby amaro a Legnano: i Vikings Malnate si arrendono 8-1

I ragazzi dei Vikings Malnate della Serie C viaggiano in direzione Legnano per affrontare, in un sempre molto sentito derby, i padroni di casa. (Foto: Laura Massarenti)

Per i malnatesi parte sul monte di lancio Matteo Cristofoletti, sempre più solido con i suoi effetti e i pick-off, che mietono sempre un buon numero di eliminati sulle basi. Ma, nonostante la sua ottima prestazione sul mound, è il primo inning a segnare il risultato finale, tanto che il Legnano preme subito sull’acceleratore con l’attacco che si rivela on fire, mettendo a segno sul tabellone ben 5 punti. Da quel momento la partita sembra voler scorrere via rapidamente: i rispettivi monti di lancio mettono a freno gli ardori offensivi delle due compagini, se si eccettua per un altro big inning dei padroni di casa alla quinta ripresa, che mettono a segno altri 3 punti.

Curiosamente, in un pomeriggio molto caldo, le mazze malnatesi si raffreddano di fronte al monte di lancio avversario, tanto che il primo punto segnato dai Vikings arriva solo all’ottavo inning, grazie alla corsa a casa base di Federico Forcella.

Da segnalare, in attacco, il doppio battuto da Mattia Haring, oltre ai due singoli di Francesco Ceriani. Punteggio finale: 8-1 per i padroni di casa. Appuntamento al Gurian Field domenica prossima, 18 maggio, ore 15.00. Avversari dei Vikings sarà la compagine ligure del girone, il Genova Rookies.