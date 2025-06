Affluenza, il dato delle 23: referendum al 22%, per le comunali di Saronno 42,63%

Aggiornamento sul dato relativo all’affluenza alle urne per i 5 referendum abrogativi, quattro quesiti sul lavoro e uno sulla cittadinanza. A livello nazionale il dato alle 23 di domenica 8 giugno (terza rilevazione) si attesta intorno al 22% .

In Lombardia siamo intorno all’24%, meglio va in Toscana (30%), Emilia Romagna (29%) e Liguria (25,5%). Fanalini di coda Trentino Alto Adige, Calabria e Sicilia poco sopra il 16%.

Si vota lunedì 9 giugno dalle 7.00 fino alle 15.00. Subito dopo prenderà il via lo spoglio.

SARONNO – A Saronno il dato sull’affluenza del ballottaggio tra Rienzo Azzi (centrodestra) e Ilaria Pagani (centrosinistra) per questo secondo turno dice che ha votato il 42,63%, vale a dire 13.288 su 31.173. C’è tempo per votare anche lunedì 9 giugno dalle 7.00 fino alle 15.00. Subito dopo prenderà il via lo spoglio.