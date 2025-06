Nella mattinata di ieri, venerdì 6 giugno, presso il Liceo Artistico Frattini di Varese sono stati presentati ad alunni e docenti del triennio il tour virtuale del Museo Diffuso e le strategie di comunicazione studiate durante l’anno scolastico dagli alunni della classe 4^ G grafica, coordinata dai professori Azzarello, Bertoni e Bisulca cui si sono affiancati tre professionisti del settore, Daniele Caverzasi, Francesco Gambirasio e il docente della Naba, Professor Comensoli.

Galleria fotografica Al Liceo Artistico di Varese un tour virtuale del Museo Diffuso 4 di 10

Il progetto è nato e si è sviluppato in seguito al riallestimento delle opere museali appartenenti al Liceo Artistico collocate al piano terra dell’edificio scolastico, seguendo un progetto espositivo curato da Alberto Bertoni e Constantin Migliorini dopo la chiusura del Non Museo (Ex Museo Bertoni) causa allagamento.

L’obiettivo è quello di rinnovare la veste del Museo e di attivare un dialogo con la realtà esterna varesina adeguato ai tempi: sono stati coinvolti gli alunni della classe 4^G per lo svolgimento di un PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, con la realizzazione del tour virtuale del Museo Diffuso che verrà presentato ufficialmente alla città di Varese presso la Sala Montanari a Settembre.

I ragazzi hanno di propria iniziativa realizzato anche alcuni video che hanno visto come attore protagonista il professor Matteo Resemini. Hanno anche curato l’apertura di un sito informativo del Museo Diffuso su Instagram. Da ultimo, la classe ha curato la realizzazione grafica di circa 100 didascalie da porre accanto a ciascuna opera esposta con, per 45 di esse, un relativo QR code contenente dati storici, descrittivi e culturali sull’artista e l’opera. I testi sono stati curati dal professor Bertoni con, in alcuni casi, l’aiuto della professoressa Canavesi e sono anche stati tradotti in lingua inglese sotto la supervisione della professoressa Bisulca.